Il bimbo americano di nome Lennox Noble ha solo due anni ma è già un batterista provetto. Batte il tempo con due bacchette sulle note di una popolare canzone gospel («I Can» di Speak Life) e fa il pieno di like.

Il filmato mostra le sue eccezionali qualità come batterista. Lennox è infatti in grado di tenere il tempo in maniera eccellente.

Il ragazzino, in realtà, non è uno sconosciuto su YouTube dove ha già un sacco di fan (YouTube/Life of Lennox)