San Valentino: oltre il 50% degli italiani cerca il regalo last minute

MILANO - A poche ore da San Valentino gli italiani si precipitano nei negozi: a dirlo è una ricerca fatta da ShopFully, multinazionale tech fondata da Stefano Portu, nota in Italia per l’app DoveConviene che permette a milioni di shopper di trovare tutte le offerte dei negozi intorno a loro. Dalla ricerca risulta infatti che proprio in questo periodo oltre il 51% delle donne e oltre il 56% degli uomini si concentreranno sui regali per far felice la propria metà nel giorno degli innamorati. La ricerca di ShopFully indaga anche sui luoghi preferiti per lo shopping e quali saranno i regali più gettonati per l’occasione.

Uomini vs donne

Gli italiani, si sa, sono particolarmente avvezzi ai peccati di gola, e dunque non desta stupore che, sia per gli uomini che per le donne, la classifica dei regali preferiti sia dominata dai cioccolatini, selezionati come prima scelta dagli utenti DoveConviene dal 17% degli uomini e dal 25% delle donne. Ma la classifica inizia a mostrare differenze interessanti già dalla seconda posizione: se il 15% degli uomini mostra un’attitudine più materiale scegliendo regali duraturi e di sicuro impatto come i gioielli, il 19% delle donne cerca modi per valorizzare il tempo di coppia, puntando su esperienze da fare assieme come cene, concerti, viaggi o eventi. Completano il podio per gli uomini i fiori (con il 15%), romantici e in grado di declinare i più diversi significati; per le donne i capi di abbigliamento (con il 14%), per supportare la propria dolce metà ad affrontare ogni stagione con un look sempre alla moda.

È anche la scelta sul dove effettuare i propri acquisti a fare un distinguo fra le abitudini di maschi e femmine: la netta maggioranza delle donne infatti dichiara che farà i propri acquisti all’interno degli Ipermercati, dove l’ampia scelta di prodotti ha il vantaggio di fugare gli ultimi dubbi; mentre gli uomini muovono in maniera convinta verso i negozi delle grandi catene, siano fashion, beauty o elettronica. Esiste tuttavia una consistente porzione di persone che sceglierà le botteghe di quartiere e i negozi specializzati locali per personalizzare al massimo i propri regali: ben il 23% delle donne e oltre il 31% degli uomini opterà per questa scelta.

Non mancano infine i dettagli più piccanti: anche i sex toys avranno la loro parte per San Valentino. Il 3,5% degli uomini e circa il 2% delle donne infatti sceglierà proprio questo tipo di regalo per rendere la propria serata di San Valentino veramente hot e unconventional.