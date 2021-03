I regali che avranno successo per la festa del papà

Anche se i genitori non indossano mantelli, per noi sono degli eroi. Con la festa del papà proprio dietro l’angolo, è un buon momento per mostrargli tutto il nostro apprezzamento per la loro dedizione e impegno con i bambini.

Tiendeo.it, l’azienda leader nelle offerte e nei cataloghi geolocalizzati, ha analizzato le recenti ricerche sulla piattaforma per scoprire quali regali porteranno un sorriso a tutti i genitori questo 19 marzo.

Il regalo per essere tranquilli

Con un anno di pandemia alle spalle, confinamenti e momenti difficili, la tendenza a regalare momenti di relax si manifesta nelle ricerche dei prodotti. Ne sono un chiaro esempio i televisori, che guidano la classifica con un aumento delle ricerche del 187%, seguiti dalle biciclette con un incremento dell’87% rispetto all’anno precedente. Una combinazione perfetta per mantenere la mente e il corpo liberi.

Il regalo a sorpresa: un brindisi a casa

Con le attuali restrizioni sanitarie nel settore dell’ospitalità, può essere difficile andare a bere qualcosa insieme a tuo padre: anche senza essere il tipico regalo, la birra è riuscita ad intrufolarsi sul podio dei prodotti più desiderati per la festa del papà. Con una non trascurabile terza posizione, ha aumentato le sue ricerche del 66% ed è diventato il regalo ideale per brindare con tuo padre per la pazienza che ha avuto con te.

Il regalo per rimanere connesso

La tecnologia è diventata un’estensione del nostro corpo e rimane un ottimo regalo per i periodi di pandemia. Grazie a lei abbiamo potuto rimanere in contatto con i nostri cari a distanza. Non sorprende che cellulari e tablet facciano parte della TOP10 dei regali più ricercati, con una crescita delle ricerche rispettivamente del 25% e del 77% dall’inizio della pandemia.

La crescente ricerca di regali online

La situazione attuale ha reso il canale online il mezzo principale per conoscere le offerte e il giorno del papà non fa eccezione. Questo 2021 ha registrato una crescita del 36% rispetto alle ricerche effettuate nel 2020.