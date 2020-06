Zucchero «Sugar» Fornaciari ci accoglie nella sua estate con «Soul Mama»

«Lei m'ama anche se qui tutto frana»? Il ritmo e l'energia di Zucchero «Sugar» Fornaciari arrivano in radio, con il nuovo singolo «Soul Mama», un up-tempo in pieno stile «Sugar», un mix di soul, blues e un pizzico di elettronica per far ballare durante l'estate ormai alle porte.

«Soul Mama» è contenuto nell'ultimo disco di inediti «D.O.C.», prodotto dallo stesso Zucchero insieme a Don Was e Max Marcolini. «Concepito» a Pontremoli nella Lunisiana Soul e registrato tra Los Angeles e San Francisco il disco vanta le importanti collaborazioni con Francesco DE GREGORI (in Tempo al Tempo), Davide VAN DE SFROOS (in Testa o Croce), Pasquale PANELLA e Daniel VULETIC (in La canzone che se ne va), Rory GRAHAM (noto come Rag'n'bone Man), Steve ROBSON e Martin BRAMMER (in Freedom), F. Anthony WHITE (noto come Eg White) e Mo Jamil ADENIRAN (in Vittime del Cool) e l'artista scandinava Frida SUNDEMO (in Cose che già sai).

A causa dell'emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, Zucchero presenterà al pubblico italiano i brani del disco «D.O.C» e i suoi più grandi successi in anteprima esclusiva all'Arena di Verona, durante i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021. Zucchero negli scorsi mesi è stato protagonista di importanti eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Ha, infatti, partecipato al live streaming mondiale «One world: together at home», a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19, con una performance che ha ricevuto, tra gli altri, anche gli elogi del The Guardian, grazie alle lusinghiere parole del critico musicale Ben Beaumont-Thomas.

Si è fatto portavoce di un messaggio universale in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della terra, il 22 aprile, suonando per la prima volta davanti ad un Colosseo deserto, l'inedito «Canto la vita», tratto da «Let Your Love Be Known» di Bono Vox, con il testo in italiano a firma di Zucchero e un featuring con Bono nell'inciso finale del brano. E, ancora, ha preso parte alla manifestazione del Primo Maggio di Roma con un collegamento in diretta e un contributo musicale sulle note de «La canzone che se ne va», singolo attualmente in rotazione radiofonica ed estratto dal suo ultimo disco di inediti «D.O.C.» e ha inviato un messaggio di speranza, che ha fatto il giro del mondo, eseguendo in una magica e desolata Piazza San Marco il brano «Amore adesso!», adattamento della canzone «No Time For Love Like Now» di Michael Stipe e Aaron Dessner, con testo in italiano a firma di Zucchero.

Viaggio di Fedez tra i più piccoli in «Bimbi per strada»

Un viaggio visionario e allucinato nel mondo dei più piccoli. E' uscito il video ufficiale di «Bimbi per strada (Children)», il nuovo singolo di Fedez. Il video, realizzato da fratelli Tudisco, noti per essere giovanissimi art director di fama internazionale, vede figure in 3D design dai colori pastello in cui spiccano il volto di Fedez e bambini che ballano in gruppo.

Scritto durante il periodo di lockdown degli scorsi mesi, «Bimbi per strada (Children)» vede il flow di Fedez muoversi sulla musica di «Children» di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli anni '90 che ha segnato una generazione. Nel testo l'artista parla di una notte estiva indimenticabile, un sogno in cui il protagonista vuole perdersi in un'innocenza bambinesca e farsi travolgere da sensazioni che sembravano ormai dimenticate per lasciarsi alle spalle i problemi della realtà adulta.