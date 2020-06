Morto Pau Donés, cantante dei Jarabe de Palo

Si è spento all'età di 53 anni Pau Donés, cantante e frontman dei Jarabe de Palo, band spagnola divenuta molto famosa anche in Italia grazie al successo di brani quali «Depende» e «La Flaca». Il cantautore era da tempo malato di cancro e la notizia della morte è stata data dai familiari, i quali sui social hanno ringraziato gli operatori sanitari che hanno assistito il loro congiunto durante tutto il periodo della malattia, cominciata nel 2015 con quello che sembrava un semplice mal di pancia ma si era rivelato essere un tumore maligno all'intestino crasso. Nel 2016 la guarigione, con il male che si è però ripresentato appena un anno dopo, nel 2017.

L'ultimo messaggio sui social

Pau Donés, però aveva sempre combattuto, al punto che alcune settimane fa sui social aveva addirittura anticipato un suo ritorno alla musica, prima della morte arrivata improvvisamente. «Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere», aveva scritto sui social.

«Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau», il messaggio sui social di Jovanotti che ha voluto così testimoniare la sua vicinanza.