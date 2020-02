MILANO - Il 2020 è iniziato da poco, ma tanto basta per cominciare a intravedere i primi segnali eloquenti nei vari mercati. È un discorso che abbraccia anche quello delle auto, che notoriamente vive un saliscendi abbastanza marcato, e che proprio per questo motivo risulta molto interessante da studiare. Ecco perché in questo articolo analizzeremo i dati di gennaio, e andremo ad approfondire le novità che stanno arrivando. Soprattutto per quella che è (e continua a rimanere) l’automobile più venduta in Italia, ovvero la Fiat Panda.

Dati di vendita 2020, i primi segnali

Come anticipato poco sopra, il mercato automotive non riporta sempre solo dati positivi, e questo gennaio lo ha dimostrato. È stato infatti registrato un leggero calo rispetto allo scorso anno, se si parla delle vendite. Stando ai dati ufficiali, ci si trova di fronte ad un totale di immatricolazioni di poco superiore alle 155 mila unità, con un calo del -5% circa rispetto a gennaio del 2019. Però va anche aggiunto che gennaio scorso aveva portato un calo del -7% rispetto allo stesso mese del 2018, quindi quest’anno parte sicuramente meglio.

Se poi si analizzano i principali trend, bisogna anche sottolineare l’importantissimo ruolo del web, visto che oggi il mercato automotive si è digitalizzato e grazie ad alcuni siti, come ad esempio Carplanner, è possibile confrontare le migliori offerte sulle auto nuove e sul noleggio a lungo termine.

Per quanto riguarda le auto più vendute di questo gennaio, come detto spicca in cima alla classifica la Fiat Panda, con oltre 14 mila immatricolazioni. Al secondo e al terzo posto troviamo invece la Lancia Ypsilon e la Polo della Volkswagen, seguite dalla Renault Clio, dalla Fiat 500X, dalla Citroen C3 e dall’Opel Corsa. Infine, è giusto citare la crescita delle auto elettriche e ibride, la novità più interessante di questo inizio 2020.

Mobilità green, ecco i piani della Fiat

Cresce la mobilità green, con le auto elettriche che fanno registrare a gennaio addirittura un +587%. La Fiat sembra essere una tra le case automobilistiche più interessate alla questione. La casa produttrice ha infatti deciso di rinnovare proprio la sua Panda, insieme ad un altro grande classico come la 500, introducendo le tanto attese ibride. Per questo occorre studiare insieme i dettagli. I due mild hybrid ospiteranno un motore di nuova generazione Firefly e dei sedili realizzati in tessuti ottenuti dalla plastica riciclata. Oltre al motore 3 cilindri Firefly troveremo anche un motore elettrico BSG a 12 volt, accessoriato con una batteria supplementare a ioni di litio. Come si comporta la Fiat Panda ibrida su strada? La guida appare armoniosa e tranquilla, silenziosa e senza vibrazioni, e i 70 cavalli assicurano una buona dose di potenza.