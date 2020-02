San Valentino: tante idee per rendere la casa un luogo più felice per la coppia

Si avvicina San Valentino e, come ogni anno, la rete si riempie di idee per festeggiare il giorno più romantico dell’anno. Gli esperti del portale habitissimo danno il loro contributo a questa ondata di romanticismo offrendo alcune idee di ristrutturazione e arredo che renderanno la casa un luogo più felice per la coppia. Perchè bisogna ammetterlo, quando si vive in due la casa ha bisogno di adattarsi ai bisogno di entrambi.

Banco snack per due

Gli appartamenti piccoli sono i più comuni tra le giovani coppie senza figli. Si tratta di abitazioni dove è importante saper sfruttare ogni angolo. Una di queste soluzioni può essere avere un bancone snack in cucina: un’idea funzionale in grado di offrire alla coppia lo spazio necessario anche durante i pasti.

Doppio lavabo: quando la praticità evita le discussioni

La maggior parte dei litigi in casa avvengono per motivi futili tra cui ad esempio l’uso del bagno. Un doppio lavabo permette alla coppia avere il proprio spazio personale evitando disaccordi. Oltretutto è un errore credere che si possa solo avere in bagni grandi, in commercio ci sono modelli ridotti che non occupano più spazio di quello che occuperebbe un singolo lavabo di misura standard.

Camere da letto pensata per due

La camera da letto è uno dei luoghi fulcro della vita di coppia. Spesso a decorarlo è solo uno dei due e questo può creare malumori. Perchè non optare per una camera dove convivono diversi stili (in modo armonico) per dare ad entrambi la possibilità di personalizzarla?

Doppia doccia

Si tratti di praticità o ricerca di originalità, le doppie docce sono sempre più di tendenza. Averle in casa è meno strano di quello che si pensa e i vantaggi che ne derivano molto più elevati di quello che si immagina.

Angolo lettura condiviso

Come ideare un angolo relax in casa lontano dallo stress della vita contemporanea? Bastano due poltrone, un tappeto e una piccola libreria per creare un angolo lettura che sarà sicuramente in grado di regalare pace ed armonia alla coppia.

Spazio lavoro e studio per due

Sempre più persone lavorano da casa o combinano lavoro e studio. Per questo non è raro che le coppie abbiano bisogno di condividere una scrivania. La soluzione perché questo spazio condiviso non sia motivo di litigi è creare una zona ben organizzata in grado di dare ad ognuno lo spazio necessario senza invadere lo spazio altrui. In mancanza di metri quadri un’unica scrivania suddivisa da una cassettiera può essere un buon compromesso.

Una piccola parete per sentirsi più uniti

Gli spazi nelle case, soprattutto negli appartamenti più piccoli, hanno sempre meno limitazioni. Nonostante i considerevoli vantaggi di una casa open space, a volte delimitare uno spazio può essere utile per la vita di coppia. E per farlo può bastare anche solo una parete parziale di cartongesso: facile, veloce ed economica da realizzare.