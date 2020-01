Single a San Valentino? La guida per sopravvivere alla serata con i consigli della blogger di Match and the city

San Valentino è sempre una giornata delicata, soprattutto se sei single. Nonostante il cinismo imperante, la data del 14 febbraio continua a incombere come una spada di damocle sulla testa di chi gioca nel team dei cuori solitari e superare questa ricorrenza indenni non è facile nemmeno per il più convinto della categoria. Per questo La Perla di Torino, storica azienda di cioccolato torinese, ha deciso di stilare con Marvi Santamaria – Social Media Strategist, blogger e creatrice della Community «Match and the City» in cui parla di dating app e sessualità oltre gli stereotipi e autrice del libro «Tinder and the City. Avventure e disagi nel mondo delle dating app» – un vademecum per un San Valentino a prova di crisi, con qualche tips per svoltare la serata e regalarle una dose extra di dolcezza con il cioccolato.

»Ogni volta che arriva S. Valentino, da qualche anno, aumenta un po’ il mio cinismo. Lo confesso: mi è successo di essere stata lasciata proprio il giorno di S. Valentino (lui lo avevo conosciuto su Tinder, ma questa è un’altra storia). Dunque quando arriva S. Valentino per me in realtà si tratta di festeggiare la mia singletudine». racconta Marvi. »Ok, lo confesso: c’è stato un tempo in cui amavo questa festività e la attendevo, se non altro perché una cosa era quasi certa, ovvero che avrei ricevuto qualcosa di dolce. Io sono golosa di dolci e soprattutto di cioccolato, dunque per prendermi per la gola si può andare sul sicuro.»

Ecco quindi una guida su come sopravvivere alla festa degli innamorati in 4 step con i consigli di Marvi di Match and The City.

Netflix + cioccolato = il match del cuore

Ignorare che sia S. Valentino è buon modo per cominciare. Se si ha una serata libera – e casualmente coincide con S. Valentino – la prima cosa è fare qualcosa che ci faccia stare bene bene, come mangiare qualcosa di dolce e fare binge watching su Netflix fino a tardi visto che il 14 febbraio quest’anno cade di venerdì, quindi il giorno dopo si può passare la mattina a letto. In questo caso i colorati e golosi pack delle Perle, nuovi mini tartufi di cioccolato dell’azienda La Perla di Torino, possono essere il partner di serata perfetto. Da gustare uno dopo l’altro in tante varianti di gusto diverse.

All the single ladies!

A proposito del weekend, le irriducibili amiche single entrano in scena proprio in questo momento: puoi organizzare un aperitivo con loro, un cinema, un brunch, una serata karaoke trash (se hai amiche disposte a farlo, tienitele strette), un pigiama party che fa molto Nineties, insomma qualsiasi cosa vi faccia stare bene insieme. Del resto, anche le quattro famose amiche di Sex and the City si ritrovavano sempre attorno a un tavolo (o su un letto) dopo le loro tante vicissitudini amorose, gli accoppiamenti e le rotture improvvise, per fare un po’ il punto sulle loro vite (e la conta delle ferite d’amore inflitte e ricevute).

Io e il mio gatto

Alcune persone fidanzate ti diranno che un giorno rimpiangerai la tua condizione di single. Tu forse storcerai il naso perché non ti capita molto di apprezzarla soprattutto quando metà del tuo letto è vuota e stai occhi negli occhi solo col tuo gatto (che è comunque un passatempo meraviglioso, se non altro perché essere ritenuti degni d’osservazione da un gatto è un onore). La verità è che la vita è fatta di fasi, qualcuno direbbe di scale: ecco, percorrile col tuo ritmo e lascia scivolare via il giudizio altrui. Ci bastano già le domande inopportune sulla nostra vita sentimentale da parte degli zii a Natale. Take it easy.

Quello con te stessa sarà sempre un match perfetto

Se invece le amiche latitano perché sono in coppia, ricorda che hai comunque te stessa e non è mica poco. Questo 14 febbraio (ok dai, non chiamiamolo S. Valentino) potresti semplicemente concederti del tempo per te, metter su la tua playlist preferita su Spotify, intrattenerti con un buon film o libro, cucinare un piatto che ti piace e dopo cena… sì, magari potresti cercare qualche match su Tinder, se ti va, accompagnata dal piacere goloso di un tartufo di cioccolato: le sorprese possono essere a portata di swipe.

Dunque, se anche tu sei del club delle persone single, non disperare, sei in buona compagnia. Entra pure, qui abbiamo anche i cioccolatini per coccolarti, come la pack limited edition di San Valentino dai lunari riflessi argento che racchiude cioccolatini e praline firmati La Perla di Torino. Da regalarti rigorosamente da sola: quello con te stessa sarà sempre il match perfetto.