San Valentino: ad ogni coppia il giusto mix di fragranze

Amore e profumo, un connubio che dura da secoli. Fin dai tempi degli antichi romani, infatti, le fragranze venivano associate alle divinità e ai riti nuziali in celebrazioni di devozione e amore per eccellenza. Una simbologia mistica che si è affievolita nel corso degli anni, ma che in realtà non ha mai smesso di essere, per uomini e donne, un’arma di seduzione e fascino per conquistare e mantenere vivo il rapporto con il proprio partner.

Il «duetto» fragranze-amore è quindi da tenere in considerazione sempre, ma specialmente in occasione della festa di San Valentino, un’opportunità da sfruttare per rispolverare l’intesa con la propria dolce metà o innescare l’alchimia con qualcuno che ci fa battere il cuore. In questo senso, secondo gli esperti Premium Scenting di Initial, azienda leader mondiale in servizi per l’igiene e profumazioni per ambiente, il profumo è un elemento chiave: le fragranze utilizzate nell’ambiente hanno infatti un impatto importante sullo stato d’animo e il coinvolgimento emotivo delle persone e sono in grado di creare sensazioni diverse come comfort, familiarità, eccitazione, emozione o sensazione di benessere.

Per questa ragione Premium Scenting ha individuato 5 fragranze che possono aiutare a ricreare la giusta atmosfera, fatta non solo di fiori e candele, ma anche del perfetto mix di note olfattive e aromatiche create ‘su misura’ per ogni coppia, a seconda delle caratteristiche degli amanti che la compongono.

Le 5 «note d’amore»

Note materiche e calde per i «Passionali» – È il mix di fragranze che risvegliano gli aspetti più istintivi che ci possono essere in una coppia, come l’attrazione fisica, l’intesa sessuale e il desiderio di possesso. Fanno parte di queste note olfattive profumi caldi come il cuoio, morbido e vellutato, abbinato a estratti naturali e alla preziosa mimosa indiana, e aromi sensuali come il sandalo e il patchouli. Un mix latino ideale per la coppia di amanti che fa dell’intensità il fulcro del proprio amore.

