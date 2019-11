Perché Eminem è trending topic (non è per la musica)

NEW YORK - Eminem è diventato un trending topic in queste ore, su Twitter, ma non per questioni legate al suo atteso ritorno con il nuovo album. Pochi secondi di un brano inedito e mai pubblicato sono stati condivisi da un utente su Reddit, come riportato da Insider, e hanno provocato un vero e proprio tsunami di polemiche e critiche nei confronti del rapper. La vicenda risale a dieci anni fa, quando Chris Brown e Rihanna litigarono ferocemente prima della loro esibizione ai Grammy Awards. La cantante fu aggredita dal suo compagno, in auto, mentre erano in viaggio, e venne ricoverata in ospedale. Le sue foto con la faccia tumefatta fecero il giro del mondo. Nel frammento, mai rilasciato finora da Eminem, la frase incriminata è: «Sicuramente sto dalla parte di Chris Brown, avrei anche io picchiato una p**tana». E questo ha scatenato il web.

George Michael, esce «This Is How»

A quasi tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 gennaio 2016, domani uscirà una nuova traccia di George Michael chiamata «This Is How». Il brano fa parte della colonna sonora di Last Christmas, film natalizio ispirato alle sue canzoni. La canzone sarà trasmessa da Bbc Radio 2 domani, durante «The Zoe Ball Breakfast Show». La colonna sonora del lungometraggio diretto da Paul Feig e interpretato da Emilia Clarke ("Il Trono di Spade") e da Emma Thompson (che ha anche scritto il film) conterrà tre canzoni degli Wham!, tra cui «Last Christmas» e «Everything She Wants», oltre a dodici canzoni soliste di George Michael. Il film uscirà il 14 novembre.

Selena Gomez (ANSA)

Il nuovo singolo di Selena Gomez in radio dall'8 novembre

Arriverà nelle radio italiane dal prossimo 8 novembre, il nuovo singolo di Selena Gomez dal titolo «Lose you to love me», al vertice della classifica ufficiale singoli americana e di tutte le playlist radio di tutto il mondo. Il brano ha raggiunto anche la vetta della classifica globale di Spotify, la numero 1 di Apple Music e di iTunes America, totalizzando oltre 87 milioni di stream. Successo record anche per il video che accompagna il brano. Diretto dalla regista Sophie Muller ("Good For You") e girato interamente con il nuovo iPhone 11 Pro, ha totalizzato oltre 112 milioni di views in una settimana ed è l'unico video internazionale in tendenza in Italia su Youtube.

Scritto insieme a Julia Michaels

«L'ispirazione per questo brano arriva dalle tante cose che sono accadute nella mia vita da quando ho pubblicato l'ultimo album ad oggi - spiega la Gomez - Ho pensato che fosse importante condividerle nella musica, dato che sono in tanti quelli che potranno rivedersi nel percorso per la scoperta di sé stessi, che generalmente inizia con le cicatrici della vita. Vorrei che le persone si sentissero speranzose e che sappiano che il lato più forte di noi può venire fuori, così rivelando la versione migliore di noi stessi». Il brano è scritto dalla Gomez insieme a Julia Michaels (già autrice delle hit di Justin Bieber), a cui si è aggiunto per la produzione FINNEAS (fratello, co-autore e coproduttore di Billie Eilish) ed anticipa la pubblicazione del terzo album della cantante americana. Come artista solista, Selena Gomez ha accumulato più di 20 miliardi di stream globali. Del resto, vanta 160 milioni di followers su Instagram.