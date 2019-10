Kurt Cobain, il cardigan dell'«Unplugged» venduto a 334mila dollari

LONDRA - Il cardigan del frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, è stato venduto a 334mila dollari. Non è stato lavato per un quarto di secolo. Lo racconta la BBC.​​​ Cobain, morto suicida nel 1994 a 27 anni, indossò quell'indumento nella famosa performance «Unplugged» della MTV del 1993. Il cardigan, che ha i segni delle sigarette che Cobain fumava, pare non sia stato pulito dall'ultima volta che il cantante l'ha indossato.

In vendita anche la Fender Mustang

«E' il Sacro Graal tra gli indumenti che lui ha indossato», ha commentato Darren Julian, il presidente dell'omonima casa d'aste che ha battuto il pezzo. In vendita c'era anche la chitarra Fender Mustang personalizzata che Cobain usà nel tour «In Utero» dei Nirvana e che per molti anni è stata in mostra presso la Rock and Roll Hall of Fame. E' stata ceduta a 340mila dollari.

Frasi su Trump, i Servizi USA interrogano Eminem

Gli agenti dei Servizi Segreti americani hanno interrogato Eminem a proposito di alcune frasi scritte nei testi delle sue canzoni su Trump e sulla figlia Ivanka. Gli agenti sarebbero stati contattati da «un cittadino preoccupato» - a quanto scrive TMZ -, che voleva sapere se i servizi stessero «investigando Eminem per il testo in cui minaccia la figlia di Trump». I Servizi Segreti hanno considerato il testo di Framed «minaccioso», e hanno descritto il comportamento di Eminem come «inappropriato». In «Framed» (2017), Eminem si domanda perché Ivanka Trump sia nel baule della sua automobile, per poi dire che la «stupida biondina» è stata «buttata in uno stagno». Una volta concluso l'interrogatorio, l'indagine non ha avuto seguito.