A Londra una mostra per i 40 anni di «London Calling» dei Clash

LONDRA - In occasione del quarantesimo anniversario dell'uscita dell'iconico album dei Clash, London Calling, uscito il 14 dicembre 1979, il prossimo 15 novembre, al Museum of London, aprirà una mostra gratuita che celebrerà l'evento. La mostra includerà alcuni oggetti personali dei membri della band, immagini inedite e memorabilia legati alla storia dei Clash. Saranno esposti, tra gli altri oggetti, il basso Fender Precision schiantato da Paul Simonon al Palladium di New York City il 21 settembre del 1979, immortalato dalla fotografa Pennie Smith nello scatto leggendario finito sulla copertina dell'album. E ancora, alcuni oggetti personali di Joe Strummer, tra cui il taccuino su cui il cantante scomparso nel 2002 scrisse le prime bozze delle canzoni di London Calling.

Nuova edizione limitata in 2 cd

Sarà una mostra che ricorderà il momento politico nel quale nacque il disco e il suo rapporto con Londra. Inoltre, sempre per celebrare il quarantesimo anniversario dell'album, sarà pubblicata una nuova edizione limitata in 2 cd mentre, dal 15 novembre, saranno invece disponibili anche una riedizione in doppio vinile da 180 grammi e il libro London Calling Scrapbook, per 120 pagine con note scritte a mano, documenti inediti, immagini e tante altre testimonianze risalenti alla genesi dell'album. Il 14 dicembre, infine, il British Film Institute ha organizzato a Londra una speciale proiezione di The Clash: Westway to the World, il film-documentario diretto da Don Letts e uscito nel 2000. In occasione della proiezione, infatti, i componenti ancora in vita della band - Paul Simonon, Mick Jones e Topper Headon - si ritroveranno insieme per la prima volta per prendere parte alla discussione moderata dallo stesso Letts.