Morto Beppe Bigazzi, volto celebre de «La prova del cuoco»

ROMA - E' morto, all'età di 86 anni Beppe Bigazzi, giornalista appassionato di gastronomia reso celebre dalla partecipazione al programma televisivo «La prova del cuoco» con Antonella Clerici di cui, nel 2000, divenne pure co-conduttore. Valdarnese di nascita, Bigazzi, 86 anni, lottava da tempo contro grave una malattia. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'amico chef Paolo Tizzanini, del ristorante L'Acquolina di Terranuova Bracciolini, il comune dove Bigazzi era nato il 20 gennaio 1933. Tizzanini, con cui Bigazzi aveva condotto un programma su Alice Tv, ha scritto su Facebook: «A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno, un grande uomo in tutti i sensi». Nel 2010 fu sospeso dalla trasmissione per aver consigliato una ricetta a base di carne di gatto.

Il dolore della Clerici: «Niente più come prima»

«Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole». E' il saluto di Antonella Clerici su Instagram a Beppe Bigazzi, volto della tramissione «La Prova del Cuoco» scomparso ieri. «Ti ho conosciuto a unomattina e con te e @annamoronireal - scrive la conduttrice - abbiamo portato al successo la #provadelcuoco. Tanti anni insieme, indimenticabili. Tutto quello che oggi e' di moda tu l'avevi scoperto gia' negli anni 90. Eri avanti in tutto. Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto. Mi mancherai .Si chiude un altro capitolo... ti abbraccio ricordando una delle tue celebri massime «la conoscenza fa la differenza». Niente sara' piu come prima. Non rimproverare troppo gli angeli se non cucinano con i prodotti giusti... sono imperfetti anche loro????La tua Antonellina».