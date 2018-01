Alberto Angela, grande successo per il le sue «Meraviglie»

ROMA – Un grande successo per Alberto Angela ed il suo nuovo programma «Le Meraviglie - La penisola dei tesori». Un programma che ha riportato in auge la vera natura di una Rai che sembrava avere un po' perso la retta via. Anche Paolo Gentiloni ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il programma, in onda tutti i mercoledì sera su Rai1 che ha conquistato 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share.

Un successo mediatico a 360 gradi

Alberto Angela, nella prima puntata ha raccontato la bellezza di Pisa — dal Duomo alla Torre pendente; lo splendore della città di Matera, l’incanto dei paesaggi delle Dolomiti, stabilendo un record di ascolti per un programma di cultura. Oggi con la frammentazione degli ascolti, sono un successo straordinario, paragonabile ai 10 milioni di qualche anno fa. Un percorso emozionante, quello di Meraviglie al quale vanno uniti i racconti e le dichiarazioni di personaggi noti chiamati in causa dal conduttore. Il mondo del web è letteralmente ammaliato da questa trasmissione, finita nelle trend topics della serata. L'hashatag #Meraviglie si è piazzato stabilmente in seconda posizione e tar i primi 10 è entrato anche #albertoangela così come i luoghi da lui raccontati durante la serata. E l'interesse mediatico nei confronti di questo documentario, a tratti molto simile al talk show (fatto criticato da qualche fan), è confermato anche dai tanti commenti, soprattutto su Twitter degli 'Angelers' ovvero i fan di Alberto Angela. Il conduttore è diventato ormai una vera e propria celebrità, ripercorrendo ed innovando il percorso tracciato dalle orme di papà Piero.