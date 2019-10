Infortunio per Madonna: «E' arrivato il momento di mettere da parte tacchi e calze a rete»

NEW YORK - Disavventura per Madonna. La popstar ha dovuto rinviare una delle date previste nella sua residency al BAM Howard Gilman Opera House di Brooklyn, New York, a causa di un infortunio al ginocchio. Madame X, il personaggio che dà titolo al suo ultimo album, lo ha annunciato direttamente su Instagram scusandosi con i fan. «È difficile per Madame X ammettere di essere un essere umano in carne e ossa e di dover riposare per tre giorni per far guarire il suo ginocchio», ha scritto. «Non sono una che molla. Questo rinvio mi fa male più di quanto possiate immaginare. È arrivato il momento di mettere da parte tacchi e calze a rete! Grazie per la comprensione».

