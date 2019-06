Tornare in forma per l’estate? Non è troppo tardi

L'estate è iniziata e la prova costume è per tutti ormai alle porte. Ecco tre semplici buone abitudini per rimettersi in forma.

1. Mangiare sano e bere tanta acqua

Che si tratti di colazione, spuntini, pranzo o cena, è importante seguire un programma di alimentazione sano ed equilibrato. Con il frigorifero Family Hub di Samsung sarà un gioco da ragazzi grazie alla nuova funzione Meal Planner, che consente la personalizzazione della gestione degli alimenti – da casa o da remoto - pianificando, ad esempio, un pasto in base alle proprie esigenze nutrizionali. Inoltre, con Family Hub è possibile fare la spesa comodamente dalla cucina grazie alle applicazioni di shopping online preinstallate che consentono anche di memorizzare gli acquisti più frequenti e avere sempre a disposizione alimenti freschi e sani. Importantissimo: non dimenticare di bere tanta acqua, almeno due litri al giorno.

2. Muoversi, muoversi, muoversi

In palestra o all’aperto, da soli o in compagnia: l’attività fisica non può mancare. Per avere i propri outfit per il fitness sempre puliti e pronti per l’allenamento serve un’accoppiata vincente: lavatrice Samsung QuickDrive e asciugatrice Samsung QuickDryer per lavare e asciugare i capi in sole due ore. Inoltre, grazie al doppio oblò AddWash è possibile aggiungere, anche a ciclo già avviato, i capi della palestra in qualsiasi momento, in maniera semplice e veloce. E a proposito di attività fisica, l’alleato trendy dell’estate è il Galaxy Watch Active, uno smartwatch innovativo, dalla linea sportiva e con dettagli alla moda. Le funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica, del sonno e del benessere ne fanno un vero e proprio coach personale per il raggiungimento del benessere psicofisico.

3. Anche il riposo fa la sua parte

La mamma lo dice sempre: bisogna dormire almeno 7-8 ore. La carenza di sonno infatti, aumenta i livelli di grelina, l’ormone capace di indurre la sensazione di fame. Riposare bene e ricaricare le batterie è quindi una parte fondamentale del programma per rimettersi in forma. I condizionatori WindFree di Samsung consentono un miglior riposo di notte grazie alla modalità Good Sleep che, insieme alla funzionalità WindFree, creano il clima ideale per un sonno profondo, senza getti d’aria diretti e con una rumorosità pari a 16dbA di pressione sonora.

Pronti a iniziare?