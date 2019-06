Tavoli Tonin Casa, un must per l’arredamento: scegli il rivenditore online

La scelta degli arredi per la propria casa può diventare un compito facile e piacevole se ci si affida a marchi seri e ad aziende che rappresentano il Made in Italy in tutta la sua creatività. Un esempio in questo ambito è rappresentato dalla classe dei mobili di Tonin Casa, società nata nel 1975 con la realizzazione inizialmente di scarpiere e arredi classici, per poi evolversi nella produzione di tavoli, sedie e tanti altri articoli, secondo stili diversi accomunati da una grande fluidità delle linee e una sperimentazione continua nelle forme e nei materiali.

Le tante opzioni disponibili saranno in grado di sorprendervi e soddisfare tutte le vostre esigenze in fatto di estetica, spazio e praticità. Per un elemento per esempio tanto importante come il tavolo da pranzo, potrete optare per strutture fisse o allungabili, scegliendo magari uno stile minimale adattabile ad ogni tipo di arredamento, con piano rettangolare in legno e gambe metalliche e con diverse opzioni di colori e rifiniture, consentendo un alto livello di personalizzazione. Se si preferiscono soluzioni più originali e di impatto, le possibilità non mancano, come il tavolo Big Firenze, con ripiano rettangolare od ovoidale in vetro o gres porcellanato, sostenuto da due particolarissime colonne in legno massello a forma di spirale, per un effetto unico ed inimitabile.

Creazioni esclusive renderanno la vostra casa un luogo dove trionfa la ricercatezza e il buon gusto, non lasciando nulla al caso ma dando valore ad ogni dettaglio e abbinando in maniera attenta i vari arredi, giocando sui richiami ma anche sui contrasti. Per le sedie si può quindi decidere per strutture frutto di ricerca e sperimentazione, realizzate con l'utilizzo di polipropilene stampato, materiale resistente ed ecologicamente sostenibile, unito al caldo legno, per un design dal sopore contemporaneo.

Anche elementi come le lampade svolgono un ruolo importante non solo a livello funzionale per assicurare la giusta illuminazione, definendo diversi punti luce all'interno di una stanza, ma anche per il contributo estetico che offrono all'ambiente. Questa azienda ha prodotto esempi molto validi di lampadari, applique e lampade da terra, per articoli impreziositi da cristalli pendenti o dotati di paralumi dalle linee semplici e discrete.

Per donare un tocco in più di classe e dare un maggiore senso di spazio ad ambienti un po' ristretti si può infine ricorrere a uno o più specchi, da attaccare al muro o semplicemente da appoggiare alle pareti, per maxi formati rettangolari o elementi dalla forma circolare che possono essere arricchiti da una illuminazione touch a led.

Per trovare questo e molto altro non è necessario perdere tempo in giro per negozi di arredamento alla faticosa ricerca del pezzo giusto, ma è decisamente più semplice rivolgersi ad un sito ricco di scelta e di offerte interessanti come Arredare Moderno, dove potrete con facilità individuare i prodotti che incontrino i vostri gusti e siano in grado di aiutarvi a creare la perfetta atmosfera all'interno delle mura domestiche, non tralasciando comodità e funzionalità.