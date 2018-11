Giulia Provvedi tradita: la sua reazione quando vede le foto su Instagram

Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi sono sempre stata considerata una bella ed affiatata coppia. Ma nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, alla povera Giulia è stata data una notizia terribile e propria da sua sorella Silvia: il suo fidanzato l’avrebbe tradita. Inutile dire che la sua reazione è stata decisamente scioccante. Ma ciò che più ha lasciato perplesso il pubblico è che Ilary Blasi ha detto che avrebbe voluto parlare di questa storia ma ha ricevuto una diffida in cui viene richiesto che venga tutelata la privacy del compagno di Giulia.

Io gioco a calcio!

Pierluigi, lo sappiamo tutti, è il portiere dell’Atalanta. Dopo la vicenda che ha portato i due al litigio, ha voluto chiarire una volta per tutte ciò che davvero ha fatto: niente di male. «Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita».

Giulia Provvedi insieme a Pierluigi (Screenshot da Instagram)

Stanco delle maldicenze Pierluigi ha deciso di pubblicate un post anche su Instagram, rivolto alla donna che ama: «Non puoi capire cosa provo io, le sensazioni quando ti ho vicina quando mi sveglio di prima mattina e non ti trovo a letto, tu che ti alzi prima. Il tuo buongiorno sopra a un biglietto e il tuo rossetto sopra a una lattina, sei fuori donna, dentro ragazzina c’hai la testa in aria e l’aria sbarazzina questa vita è dura ma non lo sai ancora creatura pura, ingenua per natura, stringimi la mano quando avrai paura».

La reazione di Giulia

Giulia, non appena ha visto il post – letto in diretta – ha detto che quando uscirà da lì affronterà la faccenda. «Ho avuto giorni di alti e bassi, di confusione. Sono arrivati aerei per tutti tranne che per me, ma nel mio cuore c’è scritto sempre il suo nome. Quando ami, ami». Si dice ancora sconvolta ma ora pensa solo a godersi gli altri giorni nella casa, pensando solo a se stessa.