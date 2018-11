Laura Pausini, i Latin Grammy Awards 2018 sono un trionfo

LAS VEGAS - Laura Pausini è la prima cantante italiana a vincere il Latin Grammy Award nella categoria «Best Traditional Pop Vocal Album». La consegna è avvenuta a Las Vegas poche ore fa, nel pomeriggio del 15 novembre, durante la celebre giornata dedicata ai più importanti riconoscimenti dell'industria della musica latina. Laura Pausini si è aggiudicata il Premio per il disco «Hazte Sentir», versione spagnola dell'album «Fatti sentire» (Atlantic / Warner Music) che è entrato nella top ten delle classifiche internazionali degli album più venduti. La categoria «Best Traditional Pop Vocal Album» è stata inserita nei Latin Grammy Awards nel 2012 e agglomera le precedenti divisioni in «Best Female Pop Vocal Album», «Best Male Pop Vocal Album» e «Best Pop Album by a Duo or Group with Vocals», accrescendo così il valore di questo nuovo Grammy.

RECORD A LIVELLO MONDIALE - Laura Pausini ha vinto così nella sua carriera ben 4 Latin Grammy Awards. In precedenza si è aggiudicata tre vittorie nella categoria «Best Female Pop Vocal Album», l'ultima nel 2009 con l'album «Primavera in anticipo», segnando un record a livello mondiale condiviso solo con la cantante colombiana Shakira. Nel 2006 ha inoltre vinto il prestigioso Grammy Awards negli Stati Uniti, unica italiana della storia. «Non trovo le parole per esprimere il mio stato d'animo nel ricevere questo Award per il mio album #fattisentire - ha commentato Laura Pausini a caldo - Il significato dietro a questo titolo è «Fai quello che sei senza vergognarti mai» e festeggiare i miei 25 anni di carriera con questo meraviglioso premio mi dà i brividi soprattutto per il significato che ha. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che si sentono fragili e insicure, non rispettate. L'album è un invito a sentirsi forti, a non cambiare mai per piacere agli altri. Dobbiamo essere chi siamo e chi vogliamo senza temere il giudizio altrui. Grazie ai miei produttori e autori, il mio management in Europa e America, le mie ragazze degli uffici stampa, il mio staff. Avervi nella mia vita conta moltissimo e mi aiuta ad esprimere ciò che sono».

Laura Pausini, i Latin Grammy Awards 2018 sono un trionfo (ANSA)

