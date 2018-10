Solo 100 giorni al Capodanno di Roma

ROMA - Il capodanno a Roma e da sempre un evento che attira decine di migliaia di turisti da tutto il mondo, oltre ovviamente alla miriade di romani che affollerà le strade della capitale. Nel corso degli anni malgrado i notevoli cambiamenti che hanno influenzato le abitudini e le modalità di divertimento, festeggiare il 31 dicembre rimasto un vero e proprio caposaldo nelle festività. Roma da sempre offre una serie di alternative pressoché illimitata: ristoranti, locali notturni, sale da ballo, discoteche e intrattenimento culturale. I ristoranti da sempre fanno parte della tradizione della notte di San Silvestro, la varietà e l’ampiezza di scelta fa si Che tutte le esigenze e tutti gusti possono avere la soluzione migliore.

Dei caratteristici ristorante in pieno centro, dove si può festeggiare il compleanno con una bella tavolata di amici oppure con un tavolo riservato per passare l’ultimo dell’anno in intimità e con un tocco di romanticismo. Altrimenti, locali notturni discoteche propongono dei pacchetti formati da cine servite e buffet con il menù elaborati e sfiziosi Una volta cenato, gli ospiti effettueranno il consueto tradizionale brindisi della mezzanotte. Con l’inizio del nuovo anno ci si sposterà in pista, dove ci si potrà scatenare sulle note dei grandi dj contemporanei oppure divertendosi con i classici revival di Capodanno.

Oltre le classiche alternative che definiscono il concetto di Capodanno Roma, si sta affermando sempre di più un capodanno cosiddetto culturale. Musei aperti, concerti in piazza, cinema e rappresentazioni teatrali. Oltre ovviamente alla bellezza delle opere d’arte da visitare, che siano messe in un museo o nello sconfinato patrimonio artistico cielo aperto della capitale, il gustarsi uno spettacolo teatrale classico o uno spettacolo comico, sta avendo sempre più riscontro e nelle scelte di romani e turisti. Il Capodanno 2019 a Roma è un vero e proprio mondo da scoprire, con la certezza che qualsiasi sia la scelta non si rimarrà delusi.