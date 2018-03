Diventare Chef con le lezioni stellate

«Cuoco. Che bella parola: cuoco» è la citazione del celebre film «Miseria e Nobiltà» interpretato da Totò, al secolo Antonio De Curtis. Una battuta che ben riassume l’attuale condizione della figura dello chef. Complice un’impennata di successo dei programmi televisivi a tema food - da «MasterChef» a «Bake Off», passando da «Cotto e Mangiato» alla «Prova del cuoco» - gli italiani hanno riscoperto la voglia di cucinare, ma soprattutto di imparare a farlo in maniera professionale rimandando a quell’annosa questione: «cuochi si è o si diventa?». Come sempre la verità sta nel mezzo. Non basta di certo la passione a formare una figura professionale, quanto piuttosto a completarla. Per questo sempre più persone decidono di intraprendere corsi altamente qualificanti.

Il mercato della formazione per sopperire alla crescente domanda ha introdotto numerosi classi, workshop e sessioni di approfondimento utili sia agli chef alle prime armi, che a chi vuole trasformare una passione in una professione.

Chef Cristina Bowermann (Centro Europeo di Formazione)

Sicuramente per diventare cuochi professionisti è necessario affiancare alla passione una buone dose di conoscenza e professionalità. Non basta dunque guardare programmi televisivi, ma è importante investire il proprio tempo con approfondimenti teorici di qualità e prove pratiche. Tuttavia, quello che spesso manca è il tempo necessario per studiare e informarsi adeguatamente. Sono proprio queste le ragioni del successo dei corsi di Formazione A Distanza.

Uno tra i più famosi nel panorama italiano è senza dubbio CHEFuoriclasse del Centro Europeo di Formazione, che alla classica formazione a distanza da quest'anno affiancherà Le Lezioni Stellate: una serie di appuntamenti, aperti a chiunque abbia voglia di provare l'esperienza unica di cucinare al fianco di alcuni dei migliori CHEF stellati italiani. Cristina Bowerman, Massimiliano Celeste, Nicola Dinato e Paolo Gramaglia sono solo alcuni degli cuochi coinvolti nel programma. Tutte le informazioni sugli eventi si possono trovare sulla pagina Facebook del corso e su Eventbrite.