Apprendere i segreti dai migliori chef italiani può fare la differenza

L’Italia è tradizionalmente una fucina di cuochi, come se l’abilità ai fornelli fosse un fattore genetico in grado di tramandarsi di generazione in generazione. Questo interesse per l’ambito culinario, pur non essendosi mai sopito, è aumentato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto grazie al boom avuto da alcuni chef che in cucina hanno contribuito a rinnovare i piatti della tradizione, rendendoli contemporanei e adatti ai nuovi stili di vita, e in televisione sono diventati vere e proprie star. Il fenomeno della cucina-pop si è tradotto nella rinnovata passione di preparare pietanze per parenti e amici, mettendo in pratica le tecniche più innovative.

(Centro Europeo di Formazione)

Questa diffusa e rinnovata curiosità per il mondo della cucina ha portato a un aumento delle iscrizioni a tantissimi corsi professionali. Senza dubbio uno di quelli di maggior successo è CHEFuoriclasse, il corso a distanza promosso dal Centro Europeo di Formazione, e consigliato da Antonino Cannavacciuolo.

La Formazione A Distanza (FAD) è molto appetibile siccome non ha obblighi di frequenza e gli alunni possono studiare da casa, riuscendo a conciliare gli impegni di tutti i giorni con la propria passione. Il corso CHEFuoriclasse, leggendo le recensioni online, è sicuramente di alta qualità e ha tassi di soddisfazione davvero elevati.

(Centro Europeo di Formazione)

Un’altra particolarità è data dalle Lezioni Stellate, una serie di corsi pratici di cucina organizzati dal Centro durante i quali i docenti sono proprio gli Chef Stellati. Un’opportunità unica per imparare direttamente dai migliori. Le prime due si sono svolte a Stresa (VCO) presso l’Istituto Maggia, e sono andate sold out in pochi giorni, grazie allo chef Massimiliano Celeste (una stella Michelin). Visto il successo, l’11 dicembre se ne terrà un’altra a Pompei con lo Chef Paolo Gramaglia. Tutti gli interessati possono rimanere aggiornati costantemente visitando la pagina Facebook di CHEFuoriclasse.