San Valentino: 7 idee più originali per lui e per lei

Mancano pochi giorni alla festa più tenera dell’anno e mai bisognerebbe farsi cogliere impreparati con un regalo acquistato all’ultimo momento – o peggio, presentarsi a mani vuote. Il risultato sarebbe un dono non gradito o un motivo di litigio, proprio il giorno di San Valentino. Meglio scegliere con attenzione e, soprattutto, regalare qualcosa di originale che lascerà il proprio partner a bocca aperta. Ecco qualche consiglio per stupire il tuo lui o la tua lei.

Un regalo per sorridere: the Cookie Sutra

E’ un regalo adatto a uomini e donne golosi ma che abbiano anche un po’ di passione per i fornelli. Si tratta di un libro, scritto da Edward Jaye che propone una versione alimentare del Kamasutra. Il volume propone di risvegliare i sensi sia in cucina che nella camera da letto con la visione (e preparazione) di biscotti ispirati all’antichissimo testo indiano denominato Kama Sutra. «Ci sono quattro principali tipologie di baci – scrive l’autore - misurato, contratto, premuto e delicato. Il bacio che risveglia i sensi rivela al partner le vostre intenzioni meglio di qualsiasi parola. Il che è un bene, perché i biscotti non se la cavano granché nella conversazione». Le prime proposte del libro partono dalla posizione più classica, quella de missionario perché «la prima posizione spesso è la ricetta più facile per dare la massima soddisfazione. Come il latte e i biscotti, certi classici sono difficili da superare». E, dulcis in fundo, si possono allegare al regalo anche le formine per la preparazione dei biscotti riportati nel libro. Potete trovare entrambi gli articoli su Amazon.

Il gioco della verità in formato sexy

E’ un gioco adatto alle coppie che hanno fatto delle routine giornaliere un modus vivendi, annoiate della solita vita e desiderose di fare nuove esperienze. Il suo nome è Exxxcitation. Si tratta di un gioco da tavolo, anch’esso disponibile su Amazon che vi stupirà con le sue calde proposte. Lo scopo del gioco è quello di farvi provare fortissime emozioni, dove la sensualità e la sessualità vi domineranno. Ci saranno prove da superare e tante cose nuove da sperimentare «ma... attenzione, se l'eccitazione toccherà il culmine, non dovrete completamente liberare tutte le vostre pulsioni fino e che il gioco non sarà terminato. In caso contrario, sarà la sconfitta per il giocatore incapace di trattenere la sua esplosione di piacere».

Per gli ecologisti: un albero

Avete mai regalato un albero a qualcuno? Allora è arrivato il momento di farlo, specie se il vostro partner è ‘green’ e ama la natura e l’ecologia. Per farlo è sufficiente collegarsi alla rete sociale Tree Nation, nata con lo scopo di poter regalare un albero a qualcuno, vederlo crescere e contribuire così alla salute dell’intero pianeta. L’azienda vi dà anche la possibilità di dargli un nome e scrivere un messaggio d’amore. Il costo varia da pochi euro fino a 150.

Per le donne più gelose: cravatta personalizzata

In tema di regali personalizzati non si può non pensare a un oggetto che il tuo lui possa sfoggiare ovunque, anche quando tu non ci sei. Perché non regalare, quindi, una cravatta stampata con una foto del posto in cui vi siete conosciuti, del luogo dei vostri sogni o – per le più gelose – del vostro viso? Giusto per ricordare a tutte le altre persone che il tuo lui è già felicemente impegnato. Per acquistarle potete collegarvi al sito foto e regali originali.

Per gli uomini che amano le donne in cucina

Per tutti gli uomini che amano le donne ai fornelli, non si può non pensare a un regalo personalizzato per la sua cucina. Se il grembiule con il proprio nome è ormai divenuto un classico, si può passare a qualcosa di decisamente più originale come il mattarello in cui viene incisa la propria frase d’amore. Si trova su regali.it a 19,90 euro.

Un giro in Ferrari

Per gli amanti delle Rosse di Maranello c’è un regalo che senz’altro vi stupirà. Promossa da RSE Italia, si può scegliere l’auto dei desideri per fare un giro nel circuito che più ti piace. E’ la realizzazione di un sogno che molti uomini hanno fin da bambini e che si può avere a un prezzo, tutto sommato, abbastanza abbordabile. Proprio per San Valentino, infatti, i prezzi scendono in picchiata con sconti del 75%. A seconda dell’auto, infatti, si può iniziare con una spesa di soli 39 euro. Acquistare il regalo è semplice: basta collegarsi al sito e farsi guidare passo passo all’acquisto.

Una cena con Chef

Infine, si può optare per un regalo di coppia, ordinando una cena cucinata da un vero Chef, a casa propria. Basta selezionare la città, il menù, il cuoco e in breve tempo si potrà organizzare un pasto di lusso. Nel web ci sono tanti siti che offrono questo servizio, uno è chefbooking.com.