Elimina pancetta e chili di troppo con le regole del paunch attack

Mancano ormai pochissimi giorni alle abbuffate natalizie e proseguiranno per diverso tempo fino alla fine delle festività. Ma i ricordini non mancheranno: dai disturbi digestivi al girovita più largo. Ecco perché è indispensabile conoscere tutte le strategie per ritrovare la forma fisica persa. Per fortuna, in questo caso, ci viene in soccorso un nuovo metodo presentato recentemente su l’Attendibile – la newsletter di Assolatte.

Bastano 50 calorie in più

Per vedere il proprio corpo lievitare o l’ago della bilancia spostarsi eccessivamente verso destra basta davvero poco. Un aumento di 50 calorie in più al giorno è infatti sufficiente per ritrovarsi, a fine anno, con 3 chilogrammi in più. Ma siccome durante le feste sforiamo decisamente di più, meglio prendere provvedimenti il prima possibile.

A ognuno la sua pancetta

Ormai lo sappiamo tutti: ognuno di noi è diverso e può presentare problematiche differenti pur seguendo la stessa dieta o assumendo le stesse calorie. Per questo gli esperti di Assolatte hanno dato il via a «La dieta giusta per dire addio alla pancia», una mini guida che ci fornisce le indicazioni migliori per eliminare pancia grassa, pancia gonfia o addome rilassato.

La dieta per la pancia grassa

La mission, in questo caso, è perdere peso piuttosto velocemente. E un aiuto ci viene fornito dalle proteine nobili come quelle provenienti da latte e derivati. La prima regola è quella di seguire una dieta ipocalorica che va da 1200 calorie per le donne a 1500 per gli uomini. Bisogna poi ridurre drasticamente dolci e zuccheri semplici aumentando il consumo di latte, yogurt e formaggi che possano ridurre il rischio di obesità. In questo modo, dicono gli esperti, si può perdere mediamente un chilo a settimana. Per ottenere risultati migliori si dovrebbe iniziare con un giorno di riposo digestivo in cui si dovrebbe consumare per lo più yogurt – ricco di probiotici - frutta e verdura.

Pancia rilassata: ginnastica e proteine tonificanti

Se oltre ad aver mangiato troppo avete anche svolto una vita eccessivamente sedentaria è ora di cominciare a fare un po’ di movimento. La prima cosa da fare è quella di rinforzare i muscoli addominali in maniera da tonificarli. Dopodiché è bene seguire un’alimentazione che offra un ottimo apporto proteico. Generalmente si considerano 1,2 grammi di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo. Gli alimenti migliori sono le uova, il pesce e i latticini. Inoltre, puoi anche buttar giù qualche chiletto di troppo con le sieroproteine del latte: favoriscono la sintesi delle altre proteine.

Pancia gonfia: scegli i latticini giusti

Avere la pancia gonfia – o soffrire di distensione addominale – è un problema assai frequente. I motivi per cui ciò avviene sono tantissimi. Il primo è che spesso di mangia troppo velocemente, masticando in maniera troppo rapida. Ma può anche essere il tipo di alimento scelto che, a volte, fermenta nel tratto digestivo. Infine, una insufficienza digestiva potrebbe causare la formazione di bolle d’aria. Quindi la soluzione è quella di dedicare il maggior tempo possibile al pasto, masticare lentamente e aggiungere – ai propri piatti – qualche ingrediente carminativo. Tra questi ricordiamo lo zenzero, il finocchio e l’aneto. È indispensabile, invece, ridurre al minimo il consumo di alimenti che provocano fermentazione come i legumi, le mele, i cavoli e le cipolle. Permessi, anzi, consigliati i latticini: mantengono viva la lattasi intestinale. Qualora non fosse possibile ci si può sempre affidare al formaggio senza lattosio.