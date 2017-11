3 cose che il colore dei tuoi occhi dice di te

Bionda con gli occhi azzurri o moro con gli occhi verdi? Qualunque sia il vostro gusto in fatto di uomini e donne, il colore degli occhi potrebbe dire molte cose di una persona che avete appena incontrato. Al primo sguardo, al primo incontro, infatti, spesso non sappiamo niente di chi abbiamo di fronte a noi. Ma secondo alcune (fantasiose e originali) ricerche, la differenza di colore potrebbe già fornirci alcune indicazioni. Per esempio se si tratta di persone di cui fidarsi o meno. Ecco i segnali a cui porre attenzione.

Affidabile o no?

Secondo una recente ricerca pubblicata su PLoS One, se c’è qualcuno di cui possiamo fidarci quelle sono le persone con gli occhi scuri. Gli occhi azzurri saranno particolarmente affascinanti e attraenti, ma non ci permetteranno di avere una grande fiducia nel soggetto che abbiamo di fronte a noi. Ovviamente nessuno scienziato potrà garantirvi che tutte le persone con gli occhi scuri che incontrerete nel vostro cammino saranno oneste, ma quello che è certo è che la vostra prima impressione sarà di poter riporre il massimo della fiducia in loro. «Il colore degli occhi - spiegano gli studiosi - può essere importante perché in confronto a molti altri tratti fisici (per esempio il colore dei capelli) è difficile da modificare, nascondere o camuffare, ed è altamente polimorfico».

Chi dei due beve di più?

Un’altra curiosa ricerca pare essere riuscita a dimostrare che le persone con gli occhi scuri sono quelle che tendono a lasciarsi un po’ più andare quando si tratta di alcol. Quindi a parità di assunzione di bevande alcoliche, ci si ubriaca più facilmente se si hanno gli occhi scuri. E questo, secondo gli scienziati, potrebbe anche essere considerato un deterrente. Aiuterebbe infatti le persone a bere meno per evitare di perdere troppo facilmente il controllo. Ma è evidente che gli studiosi non hanno tenuto conto del fatto che c’è chi beve troppo esattamente per questo motivo.

Migliore sopportabilità del dolore

E se arrivati fino a questo punto avete pensato che tutti i vantaggi li hanno gli uomini (e le donne) con gli occhi scuri, vi sbagliate. Chi ha gli occhi chiari sembra avere un’altissima sopportabilità al dolore fisico. Uno studio è infatti riuscito a dimostrare come le donne con gli occhi azzurri o verdi fossero in grado di sopportare molto più facilmente le fitte che si verificano durante il travaglio. Quelle con gli occhi scuri, invece, chiedevano con molta più probabilità l’epidurale. Da ciò gli scienziati hanno dedotto che il colore degli occhi influenza anche la sopportabilità al dolore. Alla base di tutto ci sarebbero, probabilmente, delle varianti genetiche che, tra le altre cose, determinano anche il colore degli occhi.