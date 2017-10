Bologna, gli eventi di martedì 17 ottobre

BOLOGNA – Arte, musica, poesia e pedalate. Non manca nulla a questo martedì bolognese. Ecco i nostri consigli per iniziare bene la settimana.

Arte

A Palazzo Albergati, (Via Saragozza, 28), «Le Chateau de Pyrenees» (The Castle of the Pyrenees) del 1959 di Magritte, la famosa «Gioconda L.H.O.O.Q.» (1919/1964) di Duchamp e «Surrealist Essay» (1934) di Salvador Dalí: ecco alcune delle 180 opere provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme, esposte a Bologna nelle sale di Palazzo Albergati fino all'11 febbraio 2018. Curata da Adina Kamien-Kazhdan e David Rockefeller, Duchamp, Magritte, Dalì. «I Rivoluzionari» del '900 è una straordinaria mostra dedicata agli artisti che hanno rivoluzionato l’arte nel Novecento: Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Picabia, Pollock e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di creatività straordinaria e geniale. La mostra è prodotta ed organizzata da Arthemisia, in collaborazione con l’Israel Museum di Gerusalemme. Maggiori informazioni e aggiornamenti: www.palazzoalbergati.com, 051 030141.

Aperitivi culturali

Torna «Brick Telling», la rassegna artistica al Telling Stories Aps, lo spazio in Via Borgo di S.Pietro 99/N sarà dedicato a live musicali, esposizioni di arti visive, presentazioni di progetti artistici, performance, proiezioni di cortometraggi e quant'altro. Si riprende il 17 ottobre alle 19.30 con l'aperitivo/djset e inaugurazione della mostra fotografica «Presente, un'Odissea» di Chiara Cappetta, tratta dal suo omonimo libro, che sarà al Telling Stories fino a venerdì 20 ottobre.

Alle 21 lettura e performance live a cura dei ragazzi del Centro di poesia Bologna e poeti universitari. Il Centro di Poesia nasce dall’idea di un gruppo di docenti, studiosi e studenti dell'Ateneo allo scopo di rendere disponibili, mediante un'attività di relazioni nazionali e internazionali, le informazioni e gli strumenti di studio necessari per l'accesso nel circuito accademico delle esperienze più rilevanti della poesia contemporanea. Il Centro, infatti, è stato in questi anni un punto di riferimento per gli studenti, e non solo, che volevano interessarsi seriamente di poesia, organizzando laboratori, reading e iniziative. Un punto dove incontrarsi e mantenere vivo il fuoco segreto della parola. Al termine della rassegna ottimi cocktail, birra e vino. Il locale offre un tavolo da ping pong e un tavolo da biliardo per continuare la serata in compagnia fino a tarda notte. L' ingresso è gratuito.

Musica live

Al Bravo Caffè Pagina (Via Mascarella, 1) il live di Carmen Alessandrello e Diego Esposito. Carmen e Diego, una collaborazione nata sul palco di Area Sanremo 2016, che vede i due protagonisti tra gli otto vincitori della scorsa edizione. Da subito i due artisti riconoscono l'uno il valore dell'altro, collaborano a progetti comuni e si ripromettono di esibirsi sullo stesso palco. Eccoli dunque approdare a quello del Bravo Caffè. Entrambi hanno un album alle spalle: Diego Esposito ha esordito nel 2016 con «E' più comodo se dormi da me...», che vede la produzione artistica di Zibba, Carmen Alessandrello ha presentato a giugno di quest'anno «Al centro esatto di una nuvola».

Bologna in bicicletta

Al Velostazione Dynamo Bologna (via dell'Indipendenza 71/z) torna il BikeMeToTheMoon il modo migliore per pedalare sotto le stelle in compagnia di un gruppo fantastico, un percorso ogni volta diverso, sempre adatto a tutte le bici e tutte le gambe (<25km). La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. Partenza alle 20.