E' Gino Sorbillo il miglior pizzaiolo d'Italia 2017

NAPOLI - Gino Sorbillo ha vinto ancora. Il pizzaiolo, uno tra i più famosi d'Italia anche grazie alla sua presenza in diversi programmi Tv, è riuscito ad ottenere ben tre titoli del concorso «MangiaeBevi – Le Eccellenze della Campania 2017», la cui proclamazione e premiazione è avvenuta domenica 8 ottobre nella splendida e panoramica location Grand Hotel Parker’s di Napoli, con il patrocinio del Governatore della Regione Campania e del Comune di Napoli. Erano 120 le nomination, suddivise tra le 75 nomination delle attività di ristorazione (15 categorie) e le 45 nomination dei professionisti della ristorazione (9 categorie), che si contendevano la vittoria finale nelle rispettive categorie. Sorbillo si è aggiudicato addirittura tre premi: il premio come «pizzaiolo dell'anno», «pizzeria dell'anno» e «miglior comunicazione digitale», mettendo in bacheca così riconoscimenti. Insomma, quando si dice «chi lo fa bene»: non solo Sorbillo serve ottime pizza ogni giorno ai suoi clienti ma ha anche la capacità di comunicarlo in modo efficace sfruttando i nuovi media.

Una sfida all'ultima pizza

A scegliere i vincitori una giuria di venticinque tra giornalisti ed esperti, che aveva già determinato le nomination nelle quindici categorie. Nella categoria «Miglior Pizzeria» Sorbillo ha battuto i locali di Gaetano Genovesi e Diego Vitagliano, «Kalò» (Napoli) e la «Pizzeria Lionello» di Orta di Atella, e nella categoria miglior pizzaiolo Ciro Salvo di «50 Kalò » (Napoli), Franco Pepe di «Pepe in Grani»(Caiazzo), Enzo Coccia della «Pizzaria La Notizia» (Napoli) e Francesco Martucci de «I Masanielli»(Caserta).