Amazon Music Unlimited sbarca in Italia

MILANO - Amazon ha lanciato oggi in Italia Amazon Music Unlimited, un servizio di musica on demand con un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate. Amazon Music Unlimited è un servizio dotato di un catalogo completo di artisti in testa alle classifiche.

I clienti iscritti ad Amazon Music Unlimited possono scegliere quali canzoni e album ascoltare oppure scoprire nuove canzoni in modo semplice e immediato grazie ai suggerimenti personalizzati. Saranno inoltre disponibili radio personalizzate e prive di contenuti pubblicitari. I clienti avranno anche la possibilità di scaricare le canzoni, gli album e le playlist dal catalogo di Amazon Music Unlimited sui dispositivi per ascoltarli offline.

«La reazione dei clienti per il lancio di Amazon Music Unlimited negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania ci ha entusiasmato e siamo felici di rendere disponibile il servizio ai clienti di Italia, Francia e Spagna» ha detto Steve Boom, VP di Amazon Music.

PREZZI - Tutti i clienti in Italia potranno iscriversi ad Amazon Music Unlimited al prezzo di 9,99 euro al mese. Al lancio, i clienti Amazon Prime riceveranno un'offerta temporanea con un credito di 10 euro equivalente a un mese di uso gratuito iscrivendosi all'abbonamento mensile. L'abbonamento annuale è disponibile pa 99 euro in un'unica soluzione di pagamento. I clienti riceveranno un'offerta temporanea con un credito di 10 euro anche iscrivendosi all'abbonamento annuale.

Ci si può anche iscrivere all'abbonamento Family di Amazon Music Unlimited, che consente l'accesso al servizio a sei componenti della famiglia a 14,99 euro al mese. L'annuale costa 149 euro in un'unica soluzione di pagamento, i clienti Amazon Prime riceveranno un'offerta temporanea con un credito di 10 euro anche sull'abbonamento Family sia mensile che annuale. Tutti i membri della famiglia possono ascoltare in streaming la musica che desiderano, in qualsiasi momento e in diversi luoghi contemporaneamente. L'account di ciascun membro ha consigli personalizzati per più di 50 milioni di canzoni, e centinaia di playlist e radio.

FUNZIONI - La app ha un'interfaccia che enfatizza le immagini dell'artista e la grafica degli album e mette al centro la ricerca e la riproduzione della musica. Tra le funzionalità più importanti «Home» mostra le selezioni degli esperti di Amazon Music per consentire di rimanere aggiornati sulla musica che amano, sulle novità o sulle tendenze, «Consigliato» permette di trovare i consigli musicali personalizzati offerti dalla tecnologia alla base dei suggerimenti di Amazon. L'app Amazon Music è disponibile per dispositivi Fire, iOS, Android, Web, PC e Mac.