I Tre di Denari eliminati a Reazione a Catena, grande protesta sul web

ROMA – Dopo aver vinto quasi 400mila euro, i campioni di Reazione a Catena, i Tre di Denari, sono stati eliminati durante la trasmissione di ieri sera. Scalzati dal podio sono state tre ragazze modenesi, con il nick ‘Le Caffeine’, con una vincita sul filo del rasoio: 13 a 12 infatti il punteggio finale. Ma nel mezzo della festa per le tre ragazze s’insinua il tarlo del ‘complotto’ come hanno gridato alcuni. I Tre di Denari sarebbero stati boicottati o comunque palesemente sfavoriti perché avrebbero già vinto troppo. A sostenere questa tesi sono le centinaia di persone che, sul web, hanno inondato di proteste con Tweet, post e commenti sui social. Così, i ragazzi di Muggiò (Monza) Francesco, Marco e Michael se ne sono tornati a casa con le pive nel sacco – ma anche con un bel gruzzolo. A essere sotto accusa sarebbero alcune parole, che avrebbero scatenato le perplessità nei telespettatori.

Le parole sotto accusa

I termini che hanno fomentato i dubbi sono: fenomenologia, alienazione, meditabondo. Parole abbastanza poco comuni, se vogliamo (e da molte persone ritenute ‘difficili’). Cosa del tutto diversa per le parole toccate alle tre Le Caffeine, che erano nero, bianco e sole. Pare inoltre che Le Caffeine abbiano prima detto ‘due pezzi’ e solo successivamente ‘bikini’, violando così una regola del programma. Nonostante ciò, non sono state sanzionate. Alla fine, come ormai tutti sanno, i Tre di Denari dopo ben 35 puntate sono stati eliminati. E, anche se è scoppiata la polemica, pare non ci sia nulla da fare.

Li vedremo ancora

I numerosi fan dei Tre Di Denari possono però contare sul fatto che rivedranno i loro beniamini ancora una (o forse più) volta. Pare infatti che saranno ospiti a Reazione a Catena nella versione speciale in prima serata, sempre condotta da Amadeus, ma di cui ancora non si conoscono bene le date.