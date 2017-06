Fa caldo anche per loro: i consigli alimentari per micio e fido

Chi non sente caldo in questi giorni? Più o meno tutti. E, come sempre accade, non ne siamo preparati perché spesso queste ondate di calore arrivano improvvise. Ma a soffrire non siamo soltanto noi umani, ma anche i nostri amici animali come fido e micio. Dagli esperti, ecco i consigli alimentari per fare star bene anche loro.

Anche loro lo sentono

Benché gli animali abbiano la loro pelliccia che li protegge da freddo e caldo, anche loro in condizioni estreme o alte temperature possono mostrare segni di insofferenza: perdita dell’appetito, poca voglia di muoversi, disinteresse per quanto accade intorno, stimolo a grattarsi insistentemente e così via.

Cosa accade?

Il sistema di autoregolazione interno degli animali domestici è piuttosto efficiente, ma il vivere in ambienti non naturali (come per esempio un alloggio) spesso crea degli scompensi perché il loro corpo si abitua meno ai cambiamenti stagionali. I più soggetti a problemi sono le razze ‘pure’, che sono anche quelle più delicate. Tra i cani, per esempio, Boxer, Bulldog inglesi e francesi, Carlini, Shar pei e Pastori Tedeschi. Ma il modo per far stare bene c’è. Basta seguire i consigli dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente.

I consigli

L’AIDAA ha stilato una serie di consigli per far passare un’estate in salute e benessere micio e fido. Eccoli.