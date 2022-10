SuperNapoli ad Amsterdam: Ajax battuto 6-1. Calhanoglu affonda il Barcellona, l'Inter vince 1-0

Dopo i quattro gol al Liverpool e i tre ai Rangers, il Napoli ne segna sei in Olanda. Punteggio pieno per la squadra di Spalletti che continua a guidare il girone a +3 sul Liverpool. Segna subito Kudus, ma Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski ribaltano la partita già nel primo tempo (ricco di tante altre palle gol per il Napoli). Nella ripresa segna ancora Raspadori chiudendo subito il match. Poi firmano la goleada anche Kvara e Simeone.

GRUPPO A Classifica: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Rangers 0

Liverpool-Rangers 2-0, Ajax-Napoli 1-6 Quarta giornata (12/10): ore 18.45 - Napoli-Ajax, ore 21.00 - Rangers-Liverpool

ore 18.45 - Napoli-Ajax, ore 21.00 - Rangers-Liverpool Quinta giornata (26/10): ore 21.00 - Napoli-Rangers, ore 21.00 - Ajax-Liverpool

ore 21.00 - Napoli-Rangers, ore 21.00 - Ajax-Liverpool Sesta giornata (1/11): ore 21.00 - Liverpool-Napoli, ore 21.00 - Rangers-Ajax

Calhanoglu affonda il Barcellona, l'Inter vince 1-0

Un gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo regala all'Inter la vittoria contro il Barcellona e il secondo posto nel girone di Champions, a +3 proprio sui blaugrana. La squadra di Inzaghi trova il gol con Correa, annullato per fuorigioco iniziale, poi la rete poco prima dell'intervallo; nella ripresa difende il risultato con una grande prova difensiva. Dembelé colpisce un palo, Pedri pareggia ma il Var annulla per un tocco di mano di Ansu Fati. Inzaghi ritrova la vittoria dopo i due ko di fila in campionato

GRUPPO C Classifica: Bayern 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

Bayern Monaco-Viktoria Plzen 5-0, Inter-Barcellona 1-0 Quarta giornata (12/10): ore 21.00 - Barcellona-Inter, ore 21.00 - Viktoria Plzen-Bayern Monaco

ore 21.00 - Barcellona-Inter, ore 21.00 - Viktoria Plzen-Bayern Monaco Quinta giornata (26/10): ore 18.45 - Inter-Viktoria Plzen, ore 21.00 - Barcellona-Bayern Monaco

ore 18.45 - Inter-Viktoria Plzen, ore 21.00 - Barcellona-Bayern Monaco Sesta giornata (1/11): ore 21.00 - Bayern Monaco-Inter, ore 21.00 - Viktoria Plzen-Barcellona

Bayern e Bruges come il Napoli: punteggio pieno

In Champions League il Bayern Monaco difficilmente sbaglia. La squadra di Nagelsmann batte anche il Viktoria Plzen e resta a punteggio pieno anche al termine della terza giornata del girone che comprende anche Inter e Barcellona. Non sbaglia nemmeno il Bruges che batte l'Atletico Madrid e resta a punteggio pieno. Dietro Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Porto con 3 punti.