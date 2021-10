La grande annata dell’Olimpia basket Milano in Eurolega

L’Olimpia Milano sta vivendo un Eurolega da vera protagonista. Attualmente prima, a pari merito con altre squadre, e con 5 vittorie, la squadra milanese non vuole lasciare nulla di intentato.

La squadra di basket di Milano non muore letteralmente mai. Dopo qualche primo quarto giocato sottotono, i fan e anche gli addetti ai lavori avrebbero pensato al peggio. Tuttavia, Olimpia Milano è una squadra cattiva che sa risollevarsi quando è il momento di farlo.

Il punto forte dei ragazzi di Ettore Messina è la difesa che riesce a risolvere delle situazioni di emergenza. Ci sono tutti gli ingredienti per continuare ad essere protagonisti anche a livello europeo. Vediamo brevemente quali sono state le ultime prestazioni dell’Olimpia in Eurolega e quali sono i prossimi appuntamenti che la vedranno protagonista in Europa.

Le ultime partite dell’Olimpia

Le ultime prestazioni dell’Olimpia Milano in Eurolega sono state davvero convincenti ma senza mancare di momenti in cui tutti hanno pensato che la sconfitta stava per arrivare. Tuttavia, per la terza volta, Milano ha saputo affrontare la situazione di petto e aggiustare le cose laddove si erano rovinate.

Ad esempio, contro il CSKA, il primo quarto era terminato a -10. La sconfitta era dietro l’angolo ma il risultato è stato ribaltato. Anche con l’Efes, Olimpia Milano si era ridotta a -11 alla metà del secondo quarto. Ma anche in questo: risultato ribaltato e vittoria ottenuta. Un 75 a 71 finale che trasforma una situazione di svantaggio in un’altra bella prova convincente agli occhi degli oltre 5000 spettatori che hanno animato il Forum per la serata.

Adesso, gli uomini di Ettore Messina sono primi con 5 vittorie all’attivo e un ambiente galvanizzato dalla continuità dei risultati e da prestazioni di qualità, seppur in sofferenza per tratti del match.

Rispetto all’anno scorso, la squadra garantisce maggiore sicurezza in difesa, nonostante gli svantaggi poi recuperati, e una nuova mentalità dedita al sacrificio, altruismo e sofferenza. Anche a livello tattico ci sono stati dei risvolti positivi anche se rimane, probabilmente, ancora il punto debole di una squadra che punta a vincere l’Eurolega da protagonista assoluta.

I prossimi impegni

Quali sono i prossimi impegni di Olimpia Milano? Gigi Datome e compagni puntano a continuare la loro striscia vincente ma i prossimi impegni non sono certo semplici da superare e vincere. Infatti, Olimpia Milano dovrà affrontare il Bayern Monaco, Stella Rossa e poi il Barcellona in uno scontro ad altissima quota.

I primi due sono match sicuramente alla portata dei ragazzi di Ettore Messina. Olimpia Milano ha già dimostrato di essere una squadra quadrata, con voglia di giocare bene e ribaltare il risultato ad incontro finito. Il Barcellona, d’altro canto, è una dei big match che avverrà ad inizio ottobre e che darà indicazioni di quale possa essere l’effettiva esperienza di Milano nell’Eurolega di quest’anno.

Se ti piace puntare sullo sport e magari vuoi iniziare con la pallacanestro e l’Eurolega, devi sicuramente informarti e conoscere tutte le regole delle scommesse basket per non farti trovare impreparato.