LeBron James dà spettacolo. E i Lakers volano

ROMA - LeBron James dà spettacolo alla State Farm Arena di Atlanta, realizzando 32 punti nel 101-96 dei Lakers sugli Hawks: per i gialloviola è la 14esima vittoria consecutiva in trasferta. Denver piega per 111-105 New York, Indiana e Brooklyn si impongono nettamente contro Charlotte e Philadelphia (senza Embiid), Sacramento rifila un +21 a Golden State. Gli Orlando Magic passano 130-119 a New Orleans: Nicolò Melli ancora fuori dalle rotazioni.

I risultati della notte NBA:

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 96-101

Denver Nuggets-New York Knicks 111-105

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 109-89

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 107-85

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 119-130

Golden State Warriors-Sacramento Kings 79-100