I Lakers volano con Davis e LeBron. Vince Gallinari

NEW YORK - Nella notte Nba gli Oklahoma City Thunder battono 108-96 i Portland Trail Blazers anche grazie ai 12 punti di Danilo Gallinari che segna un canestro importante da tre nel finale per sigillare il successo. I Lakers passano su Minnesota 142-125 con un Anthony Davis da 50 punti, sono invece 34 con 11 rimbalzi per Kawhi Leonard nel 135-119 dei Clippers su Washington. I campioni in carica di Toronto perdono 110-104 con Philadelphia.

Questi i risultati della notte NBA:

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 142-125

Washington Wizards-Los Angeles Clippers 119-135

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 96-108

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 110-104

Dallas Mavericks-Sacramento Kings 106-110

Miami Heat-Chicago Bulls 110-105 Ot

Brooklyn Nets-Denver Nuggets 105-102

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 107-122