Danilo Gallinari non basta, Oklahoma strapazzata

NEW YORK - Otto partite nella notte Nba. Vince con merito Atlanta in trasferta su un parquet complicato come quello di Denver, trascinata dalla super prestazione di un Trae Young (42 punti). Ottava vittoria in 11 partite per i Jazz in grado di cancellare un deficit di 8 punti a termine terzo quarto: decisivi un quarto quarto da 35-22 e, soprattutto, 30 punti di Donovan Mitchell. Vincono in volata i Sixers contro i Cavaliers, nonostante la pessima serata al tiro dalla lunga distanza e grazie a un decisivo Joel Embiid autore del canestro del definitivo sorpasso a 13.2 secondi dalla sirena.

14 punti di Danilo Gallinari

I Lakers passano sul campo dei Suns 115-123 grazie a un parziale di 12-2 siglato negli ultimi tre minuti. I Pacers vincono in casa contro i Thunder 111-85 chiudendo la pratica già a metà terzo quarto: il top scorer è T.J. Warren con 23 punti (10 su 14 dal campo), mentre tra gli sconfitti emergono i 14 punti di Danilo Gallinari.

Spurs sconfitti nella notte di Parker

I Celtics ottengono l'ottavo successo in nove gare in casa contro i Mavericks, guidati da Luka Doncic la cui prestazione da 34 punti, 11 su 21 al tiro, nove assist, sei rimbalzi non basta. Lou Williams trascina i Clippers allo Staples Center contro i Raptors. Sono 39 i punti di James Harden che permettono ai Rockets di superare i Pelicans allo Smoothie King Center. Ottava sconfitta in queste prime dieci gare stagionali per la squadra di Nicolò Melli che resta a guardare. I Grizzlies sorprendono gli Spurs nella notte del ritiro della maglia di Tony Parker mentre Andrew Wiggins e Karl-Anthony Towns aprono le strade della vittoria ai Timberwolves in casa dei Pistons. Infine agevole vittoria dei Jazz al Chase Center contro i Warriors.

Questi i risultati della notte NBA:

Denver Nuggets-Atlanta Hawks 121-125

Utah Jazz-Brooklyn Nets 119-114

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 98-97

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 115-123

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 111-85

Miami Heat-Detroit Pistons 117-108

Chicago Bulls-New York Knicks 120-102

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 107-99

Boston Celtics-Dallas Mavericks 116-106

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 98-88

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 116-122

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 109-113

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 114-120

Golden State Warriors-Utah Jazz 108-122