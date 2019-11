Toronto infligge la prima sconfitta ai Lakers

LOS ANGELES - Prima sconfitta allo Staples Center dei Los Angeles Lakers che cedono il passo ai Toronto Raptors nonostante la tripla-doppia di LeBron James che ha chiuso con 13 punti, tredici rimbalzi e quindici assist. Quarta vittoria consecutiva per Denver che supera all'overtime Minnesota grazie al canestro decisivo di Nikola Jokic. Vittoria per i Bucks alla Chesapeake Arena di Oklahoma City: a stendere i Thunder ci pensa un quasi perfetto Giannis Antetokounmpo. Successi poi anche per Sixers, Blazers, Suns, Pacers e Cavaliers.

Questi i risultati della notte Nba:

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 87-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 98-100 OT

Orlando Magic-Indiana Pacers 102-109

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 114-106

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 119-121

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors 104-113

Phoenix Suns-Brooklyn Nets 138-112

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 124-113 OT