Hamilton sulla Yamaha, Rossi salirà sulla Mercedes

LOSAIL - Scambio di sellino per Valentino Rossi e Lewis Hamilton. Hamilton e Rossi si danno il cambio. A fine stagione Lewis guiderà una Yamaha MotoGP e Valentino correrà con la Mercedes F1 del britannico. Si tratta solo di una prova incrociata.

La passione di Lewis per la moto

Per Rossi si tratterà di un ritorno su una Formula 1, dopo i tanti test effettuati con la Ferrari tra il 2004 e il 2010 indossando un casco di Schumacher per essere meno riconoscibile. Lo stesso Michael era presente al test. Lewis Hamilton non ha mai nascosto il suo amore per le moto. Una passione che lo ha portato a diventare anche testimonial della MV Agusta, moto con cui arriva solitamente ai Gran Premi di Monza e Monte Carlo.