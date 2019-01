Il solito Harden guida Houston nella vittoria sui Lakers

NEW YORK - Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la vittoria dei padroni di casa al termine di un tempo supplementare con il punteggio di 138-134 con i Lakers ancora in attesa di LeBron. Eric Bledsoe (30 punti) e Giannis Antetokounmpo (25 punti e 13 rimbalzi) trascinano i Milwaukee Bucks sul campo degli Orlando Magic. Punteggio finale 108-118 Il solito incontenibile James Harden (48 punti) rimette in partita Houston nel terzo quarto ed è decisivo nel finale.

Comoda vittoria anche per i Denver Nuggets

Successo ancora più netto per i Toronto Raptors contro i Memphis Grizzlies per 119-90. Jaren Jackons (16 punti) non riesce ad evitare la quinta sconfitta consecutiva per gli ospiti. Comoda vittoria anche per i Denver Nuggets, sempre secondi ad Ovest, ai danni dei Cleveland Cavaliers con il punteggio di 124-102. Sfida equilibrata tra Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder, con gli ospiti ad avere la meglio nel concitato finale per 115-117. Di Paul George (31 punti) la tripla del sorpasso.

Questi i risultati della notte NBA:

Philadelphia 76ers - Oklahoma City 115-117 Charlotte Hornets - Phoenix Suns 135-115 Detroit Pistons - Sacramento Kings 101-103 Orlando Magic - Milwaukee Bucks 108-118 Indiana Pacers - Dallas Mavericks 111-99 Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 119-90 Atlanta Hawks - Boston Celtics 105-113 Chicago Bulls - Miami Heat 103-117 Houston Rockets - Los Angeles Lakers 138-134 dts Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 124-102