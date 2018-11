Per Aprilia due giorni di test fondamentali per lo sviluppo 2019

JEREZ - La stagione 2018 del Mondiale MotoGP si è conclusa oggi con il secondo giorno di test a Jerez de la Frontera. Prove che hanno molti punti di contatto con il calendario del prossimo anno, essendo l'ultima occasione per raccogliere dati e informazioni fino alla ripresa dei test in febbraio.

In casa Aprilia il programma di test è proseguito con Andrea Iannone, Bradley Smith e Matteo Baiocco. Dopo essere sceso in pista per pochi giri, Aleix Espargaro' ha dovuto infatti alzare bandiera bianca a causa dei postumi della gastrite che lo ha costretto a saltare la giornata di ieri.

Mentre Andrea ha continuato il suo processo di apprendistato in sella alla RS-GP, della quale ha sperimentato le diverse configurazioni a disposizione nonostante le fastidiose conseguenze della scivolata di ieri, Bradley si è concentrato sulle comparative fra due diversi tipi di motore. Nel box del Test Team Aprilia, Matteo Baiocco ha portato avanti il lavoro di sviluppo mettendo a referto 48 giri.

BRADLEY SMITH - «Anche oggi abbiamo dovuto cambiare leggermente i nostri piani visto che Aleix purtroppo era ancora debilitato. Il nostro lavoro si è concentrato sul confronto fra due diverse tipologie di motore, una scelta in ottica 2019 per cercare soprattutto guidabilità ed una migliore erogazione. Le idee sono piuttosto chiare, durante i due giorni di Valencia e questi test io, Aleix e Andrea abbiamo avuto sensazioni piuttosto simili e questo è sicuramente un aiuto per lo sviluppo della nuova Aprilia MotoGP».