HTSTONE sceglie il Gresini Racing Team per il 2019

Anche se con obiettivi diversi, Gabriel Rodrigo e Riccardo Rossi saranno le due grandi novità del 2019 del Team Kömmerling Gresini Moto3, ma le news non si fermano qui.

HTSTONE, azienda italianissima leader in produzione di software e hardware per stampa, lettura e gestione dei codici a barre, ha infatti deciso di sposare il progetto della classe cadetta e nella prossima annata sarà sponsor ufficiale del Team Gresini Racing.

Il marchio di HTSTONE sarà presente sulle tute di Rodrigo e Rossi e avrà presenza nei pannelli del box e sul «truck» Moto3.

SANDRO BERGAMO, Amministratore Delegato HTSTONE - «Da 15 anni mettiamo al centro del nostro business parole chiave come attenzione, curiosità, servizio, fiducia, esperienza e passione. Le stesse parole chiave ci accomunano ad uno dei Team più importanti nel panorama del Motomondiale: il Team Gresini Racing. Un Team con una grande esperienza e una passione per il mondo delle corse senza precedenti, un gruppo di persone unito al servizio della propria squadra, la volontà di puntare su piloti giovani ed emergenti. Un team vincente e costante che quest’anno ha conquistato in Moto3 il mondiale squadre e il mondiale piloti».

FAUSTO GRESINI, Team Manager - «Il mondiale vinto in Malesia ha dato grande visibilità alla nostra squadra e tanta fiducia ai nostri progetti futuri. È bello vedere come aziende giovani e importanti allo stesso tempo, si avvicinino al mondo delle due ruote e scelgano noi come canale di promozione dei propri prodotti. Il 2019 sarà una stagione ricca di sfide e siamo felici di accogliere HTStone nella nostra famiglia».