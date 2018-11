FPS AUTOMATION entra a far parte della famiglia Gresini Moto3

FAENZA - Ancora una gara per il Team Gresini in questa trionfale stagione 2018, ma la macchina non si ferma e il 2019 continua a prendere forma. Il neonato Team Kömmerling Gresini Moto3 conterà infatti su una nuova collaborazione.

A partire dalla prossima annata, e per due stagioni, FPS Automation sarà il nuovo sponsor ufficiale Moto3. Azienda imolese per eccellenza ma di caratura internazionale, FPS Automation si occupa da oltre dieci anni di automazione nello stampaggio di materie plastiche.

Tradizione e tecnologia i comun denominatori di questa giovane azienda con il Team Gresini Moto3 che dal prossimo anno affronterà una nuova sfida mondiale affidandosi a Gabriel Rodrigo e Riccardo Rossi.

FABRIZIO PEPPI, fondatore e Ceo di FPS Automation - «Affidiamo a questa partnership il compito di portare ai nostri clienti nel mondo i valori che accomunano FPS Automation e il Team Gresini Moto3: l’eccellenza tecnologica, la passione per la meccanica e la propensione a raggiungere livelli sempre più alti di performance. Insieme al Team Gresini saremo presenti in diverse piste del campionato mondiale e vogliamo riservare ai nostri clienti un’accoglienza in puro stile italiano e un’esperienza esclusiva, per rafforzare il legame e condividere nuove opportunità di business».

FAUSTO GRESINI, Team Manager - «Siamo ovviamente felici di accogliere nella nostra famiglia una realtà importante come FPS Automation con cui devo dire c’è stata grande sintonia di ideali e obiettivi fin da subito, senza contare le nostre origini. Sarà una collaborazione di due anni a dimostrazione che c’è grande fiducia sul nostro progetto Moto3 e posso assicurare che sarà ricambiata con tanto lavoro in pista e fuori. Benvenuti!»