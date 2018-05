MILANO - È tempo di commiato per i calciatori rossoneri, arrivati all’ultimo atto di una stagione infinita e piena di emozioni, purtroppo non tutte positive. Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, quella che vedrà il Milan impegnato contro la Fiorentina nella sfida decisiva per l’assegnazione del prezioso sesto posto in campionato che vuol dire Europa League senza preliminari, il capitano Leonardo Bonucci ha voluto far sentire la sua voce con un messaggio social al popolo milanista denso di gratitudine e riconoscenza. Sono stati 52.453 i tifosi rossoneri che di media hanno popolato lo stadio di San Siro durante le partite interne del Milan. Un record importante, secondo solo a quello dell’Inter che guida la graduatoria (57.529), ma davanti a Napoli, Napoli, Roma, Lazio e via via e tutte le altre.

Grazie ai tifosi

«Da parte loro c'è stata una vicinanza senza eguali - le parole del condottiero rossonero - . Nel momento in cui abbiamo trovato difficoltà di prestazioni e di risultati sono stati vicini alla squadra, ci hanno fatto sentire il loro affetto e vanno ripagati con l'ultimo sforzo stagionale, per centrare l'Europa dalla porta principale. Un grazie ai tifosi per la stagione e un ultimo sforzo da parte nostra e da parte loro per regalare al Milan una prossima stagione importante».