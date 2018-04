NAPOLI - Kalidou Koulibaly è stato il protagonista della settimana grazie al suo gol che ha permesso al Napoli di sbancare lo Juventus Stadium, accorciare le distanze dalla Juve ad un solo punto e riaprire completamente una lotta scudetto che appariva inesorabilmente chiusa. Il difensore senegalese è fra i migliori del campionato e, rispetto al primo anno in Italia, è cresciuto notevolmente, tanto tatticamente quanto mentalmente, diventando uno dei più affidabili stopper della serie A. Ma attenzione, perchè le prestazioni del difensore del Napoli non passano inosservate nemmeno all'estero e la clausola rescissoria fissata da De Laurentiis a 70 milioni di euro rischia di diventare un boomerang per i partenopei.

Offerta

E' stato proprio l'agente del calciatore senegalese, Bruno Satin, a confermare che il Chelsea è pronto a pagare l'intera clausola portando Koulibaly in Inghilterra a partire dal prossimo anno: "Sì, confermo che Kalidou piace al Chelsea - ammette il procuratore - e confermo che il rischio che vada via c'è, soprattutto in presenza di una clausola che i londinesi non penso avrebbero problemi a sborsare; il ragazzo è legato al Napoli e va lasciato in pace in queste ultime giornate per centrare quello scudetto a cui tutta la squadra azzurra tiene tantissimo, ma sappiamo bene come nel calcio ogni cosa sia possibile». Parole che spaventano e non poco Napoli intera, Koulibaly è uno degli idoli dei partenopei, oltre che uno dei difensori migliori d'Italia e potenzialmente d'Europa; perderlo, per il Napoli, vorrebbe dire sì incassare 70 milioni di euro, ma anche andare alla ricerca di un sostituto non così facilmente reperibile sul mercato.