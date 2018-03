Genoa-Milan a rischio rinvio

GENOVA - Il fitto mese di impegni del Milan, chiamato a gare decisive in campionato, Coppa Uefa e Coppa Italia, rischia di essere dimezzato ed i rossoneri costretti ad un tour de force a fine stagione. Dopo la stracittadina contro l’Inter di domenica scorsa, annullata e posticipata a maggio a causa della tragica scomparsa di Davide Astori, infatti, è a forte rischio anche l’incontro che la formazione di Gennaro Gattuso dovrebbe (e il condizionale è quanto mai d’obbligo) disputare domenica pomeriggio (inizio ore 15) a Genova contro il Genoa di Ballardini.

Allerta meteo

Il motivo è stavolta legato alle condizioni meteorologiche del capoluogo ligure sul quale nella giornata di domenica sono previsti nubifragi che potrebbero determinare allagamenti e disagi nelle zone circostanti allo stadio Luigi Ferraris. Genova è notoriamente città a rischio e in ogni campionato almeno un paio di partite vengono rinviate a causa del maltempo; in questa stagione a settembre, ad esempio, saltò Sampdoria-Roma, ora sotto controllo è la situazione per Genoa-Milan, con i responsabili della sicurezza ed il comune di Genova che riflettono sul da farsi. Qualora la gara fra genoani e rossoneri dovesse essere rinviata, il Milan non solo avrebbe ben due partite da recuperare, ma anche un calendario talmente intasato dal rendere pressoché impossibile trovare un’altra data nella quale giocare.