We Run Rome: gli arbitri di A di corsa verso il nuovo anno

MILANO - Ci saranno anche gli arbitri dell’Aia tra i 10.000 atleti che correranno l’Atleticom We Run Rome 2017, l’evento podistico più atteso da tutti gli amanti del running in programma a Roma il 31 dicembre.

Arrivata alla VII edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, è il fiore all’occhiello dell’Atleticom ASD. La manifestazione gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del CONI, si svolge sotto l'egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Silver Label.

San Silvestro di corsa

Nell’ormai consueto appuntamento del giorno di San Silvestro dedicato agli amanti del running e dello sport all’aria aperta, l’Atleticom We Run Rome 2017 ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

Doveri di corsa

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la RefereeRUN dell’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C., torna a far tappa a Roma. Si tratta di un format che prevede sei gare sul territorio italiano (i prossimi appuntamenti saranno domenica 11/03/2018 a Bari, 8/04/2018 a Salerno, il 01/05/2018 a Tre Castagni (CT) e per concludere Porto San Giorgio (FM) il 2 giugno 2018) al termine delle quali sarà stilata una classifica generale che scaturirà dalla somma dei migliori tre tempi.

Tra gli arbitri già iscritti all'Atleticom We Run Rome 2017 da segnalare il neo internazionale Daniele Doveri, che bissa l'entusiasmante partecipazione dello scorso anno («Correre l’ATLETICOM WE RUN ROME, questo meraviglioso percorso lungo il centro di Roma, è stato bellissimo. Un sogno stupendo paragonabile solo a quello di arbitrare all’Olimpico»), Federico La Penna, Valerio Marini e Livio Marinelli della CAN B, Daniele Viotti e Veronica Vettorel assistente FIFA entrambi CAN PRO.