Sturridge-Milan: dall'Inghilterra una clamorosa suggestione di mercato

MILANO - C’è Daniel Sturridge nell’immediato futuro del Milan? Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, sono in corso fitti colloqui fra gli agenti dell’attaccante britannico del Liverpool e la dirigenza rossonera per portare il calciatore a Milano nella finestra invernale del calciomercato, coniugando l’esigenza di Montella di avere un altro attaccante in rosa e quella del giocatore di trovare più spazio nella stagione che conduce ai mondiali, senza così rischiare di perdere la convocazione a Russia 2018 con la sua nazionale.

Scenari ipotizzabili

La soluzione che al momento appare più fattibile è quella del prestito, anche perché il Milan, si sa, a gennaio non potrà effettuare operazioni di mercato particolarmente onerose per via del Fair Play Finanziario. Montella chiede però alla società un paio di ritocchi per il suo organico, sottoponendo Mirabelli e Fassone al difficile compito che aveva mandato in crisi l’Adriano Galliani ultima maniera, ovvero fare la campagna acquisti senza soldi, affidandosi solo ad intuito e rapporti con gli altri club. Sturridge potrebbe essere l’occasione giusta per l’inverno: classe 1989, esperienza internazionale, voglia di giocare e di mettersi in mostra per non perdere il treno mondiale a giugno; prestito dal Liverpool e ridiscussione dell’affare in estate, dopo aver valutato prestazioni ed ambientamento del calciatore, oltre alle volontà sue e delle due società. L’inglese, inoltre, verrebbe di buon grado in Italia, in un campionato in cui, nonostante l’abbassamento progressivo del livello qualitativo, i giocatori stranieri amano sempre confrontarsi; le sole 4 presenze racimolate finora al Liverpool, infine, spingono sempre di più Sturridge a chiedere la cessione, anche temporanea, vista la poca fiducia accordatagli da Klopp nella prima parte dell’annata in corso. Da qui a gennaio, Fassone ed il Liverpool avranno tutto il tempo per mettere in piedi un’operazione al momento solo vagamente imbastita, ma che potrebbe pian piano prendere sempre più corpo.