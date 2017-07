Torino, che scippo al Napoli: preso Berenguer

TORINO - Il colpo di giornata lo mette a segno il Torino che strappa per 5,5 milioni di euro più uno di bonus, l’attaccante esterno Alex Berenguer, classe 1995 in forza all’Osasuna ed a lungo inseguito dal Napoli che sembrava ad un passo dall’acquisto del calciatore. Ma la dirigenza granata ha bruciato sul tempo i partenopei accordandosi col club spagnolo, approfittando dei temporeggiamenti di un Napoli che fra promesse, gare di rafting durante il ritiro e pompose adulazioni del meraviglioso gioco di Sarri, è pressochè bloccato nella sua campagna acquisti. Bravo il Torino ad anticipare i rivali e a regalare a Mihajlovic un rinforzo di tutto rispetto per l’organico torinista.