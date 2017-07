Il Torino insiste per Duvàn Zapata

TORINO - E’ Duvàn Zapata l’obiettivo numero 1 della campagna acquisti del Torino, sempre in attesa di conoscere il definitivo futuro di Andrea Belotti. Il centravanti colombiano del Napoli (ultime due stagioni in prestito all’Udinese) piace a Sinisa Mihajlovic per caratteristiche tattiche e fisiche, un armadio a quattro ante che alla truppa granata manca e che aprirebbe ulteriori spazi proprio per la rapacità di Belotti, oltre ad esserne la naturale alternativa. A Zapata l’ipotesi torinista piace, il Napoli ha aperto alla cessione ma sparando una cifra che per le casse del Torino appare proibitiva (circa 25 milioni di euro), motivo per il quale la trattativa si è arenata nonostante l’accordo col calciatore. Cairo e Petrachi sono andati anche alla ricerca di alternative (Falcinelli, Babacar, Djordjevic) ma Zapata resta il candidato principale; i granata attenderanno ancora qualche settimana, nella speranza che il Napoli abbassi le proprie pretese e contando sulla volontà del calciatore sudamericano di trasferirsi in Piemonte. Il frutto è ancora acerbo, ma a Torino aspettano con fiducia.