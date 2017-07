Milan settebellezze: anche Conti è un giocatore rossonero

MILANO - «Rinuncio alle vacanze per firmare col Milan». È così che il giovane terzino azzurro Andrea Conti si è presentato al popolo milanista l’altra sera, scatanando applausi a scena aperta e paragoni ingenerosi con il collega di nazionale Under 21 che invece pur di non rinunciare alla vacanza a Ibiza ha boicottato gli esami di stato che lo attendevano. Ogni riferimento a Gianluigi Donnarumma non è puramente casuale.

Divagazione a parte, nella giornata di oggi è arrivata la tanto attesa fumata bianca e già domani Conti è atteso alla clinica La Madonnina per le rituali visite mediche seguite poi dalla firma a Casa Milan. L’accordo con l’Atalanta è stato trovato sulla base di 24 milioni di euro più il cartellino del giovane Pessina.