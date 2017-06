La Sampdoria tenta il colpo: vertice per Sneijder

GENOVA - La Sampdoria studia il grande colpo dell’estate, riportando in Italia Wesley Sneijder, fantasista classe 1984 in uscita dal Galatasaray e che la serie A l’ha già conosciuta ai tempi dell’Inter. La dirigenza blucerchiata ha già avuto un fitto colloquio con gli agenti dell’olandese per definire gli accordi economici ed illustrare il progetto doriano con l’obiettivo di tornare a lottare per un piazzamento europeo; Sneijder, che già lo scorso anno tentò un approccio col Milan per rientrare in Italia, si è detto possibilista, accettando anche di decurtarsi di gran lunga l’ingaggio, scendendo sotto i 2 milioni di euro l’anno. Le parti si rivedranno a breve, ma la sensazione è che l’ex interista e la Sampdoria siano realmente assai vicini.